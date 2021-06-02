根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.71億、死亡人數超過355萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,328萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.5萬。印度確診人數超過2,817萬，死亡人數超過33.1萬。巴西確診人數超過1,662萬，死亡人數超過46.5萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

英國單日「零死亡」

英國政府周二發佈的數據顯示，該國當天無新增死亡個案，是去年3月以來首次。

數據還顯示，英國當天新增確診病例3165例，累計確診4490438例，累計死亡127782例。截至5月31日，該國已有39477158人接種第一劑新冠疫苗。

衞生大臣夏國賢在社交網站說，疫苗正在發揮作用，為民眾提供更好的保護，但病毒仍在傳播，確診病例還在增加。他呼籲民眾繼續遵守防疫指引，盡快接種新冠疫苗。

英國正在逐步放寬新冠防疫限制措施，但「印度變種」已在英國部分地區出現且傳播力較強，政府尚未明確是否會按照解封路線圖繼續取消大部分限制措施。

路透社

美媒指「印度變種」在美迅速傳播

美國《紐約郵報》援引Outbreak.info網站報告，印度變種病毒株正在美國迅速傳播，目前佔新增病例的7%。

報告顯示，5月初，學名「B.1.617.2」的變異株只佔新增病例1%，但之後急增，截至5月26日所佔的比例已升至7%。專家懷疑，這種變異毒株的傳染性比普通變異株高60%。

B.1.617.2變異株被認為是導致印度第二波疫情的罪魁禍首。世界衞生組織已將這種變異株列為「令人憂慮的變異株」（variant of concern），要加強追蹤和分析。

《紐約郵報》

Moderna疫苗申請全面使用許可

美國藥廠Moderna周二向美國食物及藥物管理局（FDA）申請全面批准使用其研發的疫苗，成為第二家尋求監管機關核准並廣泛使用的藥廠。目前Moderna在美國只取得緊急使用授權。

Moderna的競爭對手輝瑞（Pfizer）和其合作夥伴德國生技公司BioNTech，已於數周前向FDA申請全面批准使用其研發的疫苗。

全面批准使用疫苗可能是緩和「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）的重要步驟，美國和其他富裕國家境內的「疫苗猶豫」越來越令人憂慮。全面批准使用疫苗可讓藥廠直接行銷疫苗，以及幫助企業和政府機關為員工打疫苗。

Moderna表示，未來數周將持續提供數據給FDA，並要求優先審批。

根據美國疾控中心（CDC），逾1.51億劑疫苗已配送至美國各地，截至5月30日為止，接種量約1.245億劑。

法新社

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