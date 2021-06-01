踏入6月，美國國防部及國家情報總監辦公室將在本月內，就過往的不明飛行物體（UFO）目擊事件提交報告，加上連日再有美軍懷疑目擊UFO的片段流出，使UFO一時之間成為傳媒熱門話題，多名國會議員亦表明希望進一步了解。跟以往UFO話題不同，近期與之掛勾的議題不是外星人，而是國家安全問題，令華府和國會更須正視。

專門報道華府政治新聞的《國會山報》，便盤點了近期UFO消息的5大重點：

華府報告快將推出

美國總統特朗普去年在疫情紓困方案中加入綑綁式條款，要求華府向國會發表UFO事件的調查報告，限期將在6月屆滿。報告料將涵蓋美國政府接獲UFO報告的地點，以至後續調查和分析等，亦會交代華府負責調查UFO的部門和官員。

當局至今未公佈公眾能否查閱整份報告，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）僅稱這將由國家情報總監辦公室決定。

白宮表明關注UFO

普薩基早前被問到拜登有多關注UFO時，她透露白宮團隊正積極撰寫UFO報告，形容官員首要關注的是美軍人員、行動和空域安全，會探討UFO到底是否可辨認的飛行物。普薩基稱，白宮基於不同原因，不會公開討論UFO的細節，但稱總統拜登和華府均非常重視UFO個案，亦支持當局提交報告。

前軍官連日爆料

近日亦接連有美軍軍官向主流傳媒爆料，憶述過往目睹UFO的事件。兩名海軍前機師上周在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目上，回憶2004年在太平洋演習時目擊UFO的經歷。美媒早前亦流出新影片，顯示驅逐艦奧馬哈號2019年遇上UFO的情況。而國防部亦在之後確認相關片段屬實，提高了片段的可信性。

政界施壓公開資訊

隨着近日關於UFO的新資料越來越多，政界亦有聲音向華府施壓，要求進一步調查。共和黨佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）表示，不少參議員對UFO非常感興趣，儘管有時候是玩笑性質，但UFO的本質是有不明物體在美國空域出現，有可能構成威脅，形容華府必須回應這基本問題，要求進一步分析UFO數據。

前總統特朗普年代的國家安全顧問拉特克里夫（John Ratcliffe）和前總統奧巴馬時的中情局長布倫南（John Brennan）均表態支持調查。拉特克里夫形容，UFO事件發生次數比公眾已知的更多，布倫南更指UFO可能意味「生命的不同形式」。

奧巴馬早前亦表示，美國政府知悉不少UFO報告，更形容有些片段中的飛行物屬「我們不知道它們是甚麼」的類型。

UFO牽涉國家安全

國防部去年8月成立專責小組調查UFO，範圍涵蓋UFO的來源，海軍則就目擊UFO事件制訂指引。

據報美軍傾向在即將提交的報告中，把UFO視為對美國國家安全的威脅。前總統克林頓和喬治布殊時期的國防官員梅隆（Christopher Mellon）形容，軍方不應再對調查UFO感到羞恥，期望華府盡快確認闖入美國領空的不明飛行物是否構成威脅。

美國《國會山報》

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