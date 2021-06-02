繼負責美國東岸45%燃料輸送的殖民管道公司（Colonial Pipeline）受到黑客勒索襲擊後，全球最大肉類加工企業JBS亦遭勒索軟件襲擊，黑客要求付贖金，否則破壞及刪除檔案。事件導致美國、加拿大和澳洲營運暫時停頓，數以千計工人亦被迫停工，市面上亦出現肉類短缺和價格上升情況。白宮表示，該企業相信涉事犯罪組織很可能來自俄羅斯。

白宮發言人吉恩皮爾埃（Karine Jean-Pierre）周二表示，聯邦調查局（FBI）正調查這次襲擊，白宮正就此事接觸俄羅斯政府，會向對方表明一個負責任的國家不應窩藏勒索軟件罪犯。美國網絡安全與基礎設施安全局正向JBS提供技術支援。

JBS於1953年在巴西創立，在全球15個國家有超過150間廠房，擁有超過15萬員工，其顧客包括超市和連鎖快餐店麥當勞。在美國，JBS負責處理全國接近四分之一的牛肉和五分之一的豬肉。

JBS盼大部分廠房周三恢復運作

JBS周二發表聲明指，在處理網絡襲擊上已取得明顯進展，希望大部分廠房周三能恢復運作。其後備伺服器並無受到入侵，亦沒有迹象表明客戶、供應商或員工數據被竊取。JBS工會則呼籲公司，確保員工仍獲得支薪。

據報超級市場及其他大型終端用戶像麥當勞的漢堡肉供應網絡，將會是最即時受影響的顧客。JBS的5間最大牛肉廠房均設於美國，今次事件將停止5分之1的肉類生產。至於在澳洲和加拿大的廠房同樣受影響，但在南美洲的運作未受干擾。

停運一天礙美國近4分之1牛肉加工

現代肉類加工廠基於食物及員工安全考慮，高度倚賴電腦自動化系統。肉類市場分析師稱，JBS遭黑客入侵導致工廠停運，可能很快令價格上漲；由於需求旺盛，同時勞動力市場緊張，今年許多肉類價格已然攀升。

密歇根州大學農業助理教授馬龍（Trey Malone）表示，JBS是美國第二大牛肉、豬肉、雞肉生產商，即使只是停運一天，亦會導致美國失去接近4分之1牛肉加工的生產力，相當於2萬頭牛。

美聯社／英國廣播公司／美國《華爾街日報》

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