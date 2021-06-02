美國一名白人養母被控捏造6歲黑人養女患有罕見神經系統疾病「兒童交替性偏癱」（Alternating Hemiplegia of Childhood），並帶她見醫生超過500次。醫生指女童身體健康，卻被迫接受不必要的手術，插上胃喉進食，雙腿戴上支架並坐上輪椅。當地檢方經調查，控告養母「醫療虐兒」。

住在華盛頓州倫頓（Renton）的31歲養母哈特曼（Sophie Hartman）收養了來自贊比亞的女童，根據法庭文件，女童自兩歲起已經看了近500次醫生。醫生形容她接受了各種「不必要的醫療程序」，包括手術植入餵食管及接受盲腸造口術，雙腿又戴上支架並坐上輪椅，但醫生已經向哈特曼表示這些治療完全沒有必要。

調查文件指哈特曼不斷要求養女進行入侵性醫療程序，但這些病徵除了哈特曼外無人見過，亦無醫療記錄，西雅圖兒童醫院（Seattle Children’s Hospital）的專科醫生有所懷疑，要求詢問更多詳情。文件提到，哈特曼的行為導致「這名兒童接受不必要的醫學測試、施藥、程序及手術，使其身體虛弱」。

女童由今年3月起帶離哈特曼身邊，接受留院觀察16日。據法庭文件所述，「在她入院期間，沒有任何發現或症狀支持她先前的任何診斷。在她入院中獲得的所有證據表明，她是一名健康的6歲兒童」。

案件的搜查令更揭示，女童曾被診斷患有「兒童交替性偏癱」，但醫生指這次診斷，是根據哈特曼所報稱女童出現的病徵而作出的，這些病徵例如癲癇，除了哈特曼見過外並未有其他人證實。調查人員同時發現哈特曼曾在日記中承認，自己年輕時曾多次謊稱患有不同的疾病，例如腦膜炎，寫道，「說到受了甚麼苦，我總是不由自主地說謊」。

不過，哈特曼的代表律師發表聲明，指實情與檢察官所指控相反，強調女童的病經過不只一名醫生診斷而且屬實，並有由哈特曼提供的紀錄和報告，這些紀錄包括多名醫生護士對女童的直接觀察、標準的化檢結果、女童出現症狀時的錄像帶、核力共振（MRI）、腦電圖（EEG）和其他診斷測試等。

英國《每日郵報》

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