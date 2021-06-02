白羅斯一名被捕的反政府示威者，被警員威脅如果不認罪，家人和鄰居都會被株連之後，在周二第一天審訊時，當庭拿起原子筆割喉自殺不遂。

41歲的拉特波夫（Stepan Latypov）去年9月參與示威時被捕，被控組織騷亂、拒捕等罪。案件周二開審，他的父親以證人身份出庭，拉特波夫在庭上犯人籠告訴父親，他被扣留在酷刑室51天，警告父親要有心理準備面對同一命運，語畢拿起類似原子筆物體插向自己喉部。

身在現場的拉特波夫朋友艾琳娜（Irina）向自由歐洲電台說：「拉特波夫站起來，除下口罩，說：『爸爸，警員告訴我如果我不認罪，將被關進監倉，我的親烕鄰居都會被依法起訴。』」她說，庭上眾人見到拉特波夫割候時，紛紛尖叫起來，警員幾經辛苦才能進入犯人籠。拉特波夫已經不省人事，被抬離法庭送院。

有片段顯示拉特波夫被送上救護車，他的衣服染血。

衞生部說拉特波夫送院救治。傳媒和人權組織Viasna-96說他生還。

流亡立陶宛的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）在Twitter發文：「白羅斯活動人士、政治犯拉特波夫今天在法庭割喉。有人威脅他，如不認罪他的家人也會被起訴。這是白羅斯國家恐怖主義、鎮壓、酷刑的結果，必須立即制止。」

政府限制國民離境

在總統盧卡申科鐵腕鎮壓異見下，近月有幾十名白羅斯人以持有外國居留許可為由，申請離國。不過，白羅斯周二表示會收緊公民出境限制，持外國居留證的人，如非永久居留權，否則不准離境。

路透社／法新社

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