俄羅斯議會選舉將於9月舉行，警方連日打壓反對派人士，有已結束營運的反對派組織領袖在上飛機後被帶走，亦有反對派前議員被搜捕。

反對派組織「開放俄羅斯」（Open Russia）領袖皮沃瓦洛夫前日於聖彼得堡登機後，飛機駛往跑道中途被截停，警方上機將他帶走，再轉交至偵查委員會後，帶同他上門搜查住所。他被控管理「不受歡迎」組織，一經定罪最高可被判囚六年。

「開放俄羅斯」總部設於英國，由流亡海外的俄羅斯富豪霍多爾科夫斯基成立，組織上周四宣佈結束營運，以減低成員被捕風險。早前表明有意參加議會選舉的反對派前議員古德科夫被警方搜捕，其最少兩名職員亦被上門搜查。

白羅斯示威者庭上割喉

著名反對派領袖納瓦爾尼前日向法院要求，停止在監獄中接受每小時的夜間檢查。他表示：「我只希望他們停止在夜晚走到我身邊把我喚醒。」他形容此等同「酷刑」，並向法官表示這行徑「只須持續一周，就足以令你發瘋」。

另外，白羅斯去年被捕示威人士拉特波夫，昨天為被控組織暴亂和阻差辦公等罪名出庭時，在庭上割喉，據報已失去意識，情況未明。流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭指他被威脅不認罪，就會連累家人和鄰居被告。

白羅斯亦繼續打壓媒體，獨媒TUT.BY總編輯佐洛托娃被控逃稅，若在閉門審訊中被定罪可被囚三至七年，該報批評當局誣告。反政府示威其間，該報為瀏覽量較高的新聞網站之一，當局至今已拘捕其15名員工。

美聯社/路透社