以色列衞生部前日指發現有小量人士注射輝瑞疫苗後出現心肌炎，大部份患者是16至30歲的男性。輝瑞指未有發現患病比率高於一般人口，認為兩者無因果關係。

以色列在去年12月至今年5月共有逾500萬人注射疫苗，當中錄得275宗心肌炎病例。大部份患者四日內可出院，95%人症狀輕微。衞生部指由三組專家共同進行的研究發現，接種第二劑輝瑞疫苗有機會與心肌炎有關，16至19歲男性比其他年齡組別更有機會出現這可能性。衞生部即將就是否批准12至15歲青年注射疫苗發表報告，有官員指委員會已開綠燈，料下周可實施。

英單日零死 墨爾本續封城

與以色列一樣逾半的成人已打疫苗的英國，前日錄得單日無人染疫死亡，是自去年7月後首次，周一全國亦只錄得一人死亡。衞生大臣夏國賢歸功於大規模疫苗接種奏效。不過英國同日連續第七日新增逾3,000宗確診，令外界質疑可否如期本月21日解封。

澳洲墨爾本昨日決定延長封城一周。墨爾本昨日錄得六宗當地感染，使這一波疫情的確診個案增至60宗。維多利亞省代理省長墨林洛指墨爾本居民將不可出城；墨爾本以外的居民料可如期今日撤銷居家令。墨林洛指正肆虐的、首先在印度發現的變種B.1.617.1「Kappa」，傳播力之強和速度之快前所未見。外界相信今次是澳洲半年來第17次讓病毒從隔離酒店外洩。

路透社/法新社