俄羅斯獨立傳媒《VTimes》周四宣佈，自上月被司法部定性為「外國代理」（foreign agent）傳媒後，不但導致網站核心資金來源、廣告商和合作夥伴集體撤出，同時阻礙其新聞報道工作，令報道變得更加困難，因此決定於本月12日停止出版及籌款。

上月俄羅斯司法部將《VTimes》的母公司、荷蘭非牟利團體「Stichting 2 Oktober」列為「外國大眾媒體履行外國代理職能」，《VTimes》在聲明中指出這個標籤導致網站核心資金來源、廣告商和合作夥伴已集體撤出，「『外國代理』標籤……摧毀了VTimes的經營模式，我們將傳媒定位為一間企業，廣告商和合作夥伴難以理解如何與『外國代理』合作，我們也無法判斷」。

《VTimes》亦指「外國代理」標籤阻礙網站的新聞報道，使政府、企業和分析方面消息人士不敢向其記者發表評論，令報道變得更加困難。

《VTimes》表示公司先後研究了7個在「外國代理」標籤下的應對方案，但最終確定沒有一個方案證明可行，因為工作人員在任何方案下都可能面臨刑事指控和監禁。「我們去年推出 VTimes 時，揚言我們並非創立一個宣傳工具，而是一個高質素和獨立的傳媒渠道，以及一個自由交流建設性意見的平台...今天我們可以自豪說：我們做到了！但我們親眼看到，當局不需要專業、非政府控制的媒體」。

俄羅斯政府以「外國代理」標籤一些傳媒組織收取外國資助從事政治活動，被點名的組織要發佈24字的聲明，表明它們的報道內容「履行外國代理功能」。

《VTimes》去年10月由一群俄羅斯著名財經報章《Vedomosti》前編輯及記者創辦，他們因不滿報章新總編輯什馬羅夫（Andrei Shmarov）支持克里姆林宮的內容審查而另起爐灶。

路透社/俄羅斯《莫斯科時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）