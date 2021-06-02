白羅斯早前迫降經過其空域的民航客機捉拿機上反對派記者，觸發國際社會「空中角力」，歐盟建議成員國客機避開白羅斯領空，支持白羅斯的俄羅斯就以禁止迴避白羅斯空域航班降落莫斯科等措施反制。德國周三表示莫斯科未延長漢莎航空客機在6月飛往當地的許可，決定同樣拒絕向來自俄羅斯的航班發出任何飛行許可。俄方事後批出有關許可，才令德俄航班得以恢復來往。

莫斯科早前拒絕批准數間歐洲航空公司繞飛白羅斯領空的更新版飛行計劃。德國交通部表示，俄羅斯航空管理局未有及時更新漢莎航空在本月的飛行權限，令周三飛往俄國的航班要取消，「根據標準的互惠對等做法，（德國）聯邦航空局決定暫停對俄羅斯航空公司航班提供任何進一步的飛行許可」。

德國交通部表示，有7班俄航（Aeroflot）客機受影響要取消。

俄德其後交涉數小時，漢莎航空後來宣佈俄方已批出其航機在本月份的飛行許可，德方亦重新批准俄航的飛行計劃，才令兩國航機得以恢復來往。俄航後來亦宣佈，飛往德國的客機可以恢復飛行。

奧航法航較早前飛莫斯科亦受阻

奧地利航空及法國航空在較早前，分別有飛莫斯科航機因俄方拒絕接受航班改道被迫取消，乘客需改乘其他航班。俄羅斯後來回應聲稱是「技術問題」，稱對於白俄羅斯領空的限制，不應令俄羅斯與歐盟的關係引起更多問題。

路透社/法新社/美聯社

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