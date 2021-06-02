日本人氣漫畫《進擊的巨人》（下稱《巨人》）今年結束連載，這部漫畫講述年輕人為自由而戰，過去10年來在全球擄獲大量粉絲，當中不乏生活在「高牆」下的阿拉伯各國年輕人。面對2011年「阿拉伯之春」受挫、伊斯蘭教舊習、以軍空襲巴勒斯坦等困境，他們對漫畫深感共鳴，直言：「這就是我們的故事。」

強權下生活 與漫畫人物同受壓迫

「我們能夠得到自由嗎？」埃及24歲文員阿什拉芙2月曾在開罹一處山丘俯瞰貧民區拍攝Cosplay照片，她認為埃及保守的伊斯蘭社會，就像高牆一樣妨礙女性就業和衣着裝。她續指：「不同於阿拉伯（電影等），（漫畫）具有不明確區分善惡的視點。」她稱，自己看了《巨人》之後開始思考「警察等現實中的壓迫一方，或許也很痛苦」，並坦言也加深了自身煩惱。

埃及民主化受阻，強權體制復活。當地19歲大學生穆尼爾感嘆「沒有言論自由」，與漫畫人物一樣受壓迫而產生共鳴的粉絲不在少數。

除了埃及，漫畫粉絲當中也有不少來自加薩的巴勒斯坦人。加薩近期經歷以軍空襲，讓現居埃及24歲的莫吉爾感受更深。他指，親戚家附近的大樓在空襲中被炸毀，「以色列的封鎖，（令人民）在加薩無處可逃，只能戰鬥。我感到，作品講的是巴勒斯坦的故事」。

伊拉克24歲文員阿梅爾說，其國家就像作品中一樣「人們紛紛死去」，她的同輩親戚便有人在2011年被拐，至今下落不明，因此他呼籲必須停止衝突。

鼓舞全球粉絲 抗爭者看後獲勇氣

《巨人》是大分縣出身日本漫畫家諫山創的人氣作品，故事講述一個巨人橫行、人類淪為獵物的世界，生於高牆內的主角艾倫一直戰鬥，並面對民族衝突。作品於2009年到今年4月在《別冊少年雜誌》連載，包括電子書在內的單行本累計發行量超過1億部，在約180個國家及地區均有發行。

雜誌編輯上月以英語在社交網發佈帖文感謝粉絲，獲得超過3萬個「讚好」，回應來自歐美和亞洲等地。有哥倫比亞的粉絲表示，他們因加稅法案引發反政府遊行，看了漫畫後便「獲得了勇氣」。

共同社

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