（北美通訊）時隔一年多，賭城拉斯維加斯再次熱鬧。大批民眾周一晚聚集在拉斯維加斯市中心一同倒數，迎接賭城周二零時起正式全面解封，毋須再戴口罩或保持社交距離，酒店及所有場所全面開放，現場音樂表演亦重新回到這個城市，以迎接暑假的旅遊旺季。

隨着疫苗接種率越來越高，新感染個案相對地越來越低，加上相信公眾會自律，若仍未打疫苗會乖乖遵守規則戴上口罩，並保持社交距離。賭城在重開慶典結束後，開始拆除所有老虎機及賭桌上的隔板；樂隊也時隔一年多進行了疫後首場現場音樂會。部份民眾都透露，到賭城遊玩是他們一年多以來的首個假期。

疫情重創依賴旅遊業的賭城，根據美國勞工統計局的數據，拉斯維加斯的失業率在2020年4月飆升至 34%，是美國失業率最高的城市之一。據洛杉磯會議及旅遊局主席希爾（Steve Hill）表示，賭城受疫情影響可能是全美最嚴重，而目前旅客已經慢慢回來。下星期，在拉斯維加斯的展覽中心將會舉行疫後第一個大型貿易展，同時將會為展覽中心的10億美元擴建揭幕，希爾表示將會有成千上萬人參加，將會是疫情後「美國第一個城市舉行的大型活動」。

威尼斯人度假村總裁馬坎托尼斯 (George Markantonis）表示， 現在周末的酒店入住率約80%，平日的入住率約為50%，今年餘下的7個月會議場地亦已全部被訂滿，希望可以提高平日酒店入住情況。

除了拉斯維加斯重開，在過去的國殤日長周末，美國機場迎來一年多以來最繁忙的日子；上周日的賽車印第500（Indianapolis 500）的13.5萬張門票售罄，成為疫情以來最多人參加的體育賽事；各地餐廳﹑海邊都人頭湧湧，甚至電影院都滿堂紅，電影《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）自上周末上畫以來，已錄得4,830萬美元票房，似乎人們已經慢慢將疫情拋諸腦後。

然而專家擔心，在大規模開放下，不是每個尚未接種疫苗的人都會繼續遵守規則戴上口罩，和保持社交距離。內華達大學拉斯維加斯分校公共衛生部門醫生拉巴斯（Brian Labus）表示，「最困難的是讓沒有接種疫苗的人自律戴上口罩。」在美國的「榮譽制度」（Honor system）下，一般相信其他人會自律，但當一大班人聚集時，就很容易會傳染疾病。而現時的情況是有很多人，來到賭城是他們一年多以來第一次渡假，在放鬆的心情下，容易疏忽防疫。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，截至周日，近 41% 的美國人口已完全接種疫苗，超過 50% 的人至少接種了一劑疫苗。但是這個百分比在不同州分有很大差別，例如南部和大多數西部州分，遠遠落後於東北部和西海岸。根據醫學雜誌 JAMA Network Open的一項研究，即使大多數人口接種了疫苗，取消預防措施仍可能導致病毒傳播增加。

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