（北美通訊）加拿大卑詩省一間原住民寄宿學校早前被揭發驚現215具兒童骸骨，舉國嘩然，事件至今仍受到高度關注。被譽為「公立學校制度之父」的懷雅遜（Egerton Ryerson）因被指參與設計加拿大印第安寄宿學校制度，以其命名的懷雅遜大學園區的雕像日前遭人潑漆破壞，大學傳播學院在隔天宣佈，下學年將更改旗下兩份刊物名字，與懷雅遜撇清關係。

加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School）舊址在上周四驚現215具兒童骸骨，最小的更只有3歲。事件曝光引起全國民眾關注，直斥事件形同種族滅絕。加拿大各地除了舉辦大大小小悼念活動外，也相繼出現要求更改以涉事人命名的街道或地名的聲浪，其中包括安省的懷雅遜大學。

由於懷雅遜被視為印第安寄宿學校的先驅之一，使懷雅遜大學內的雕像首當其衝，被淋上紅漆。有人將在雕像上塗鴉，寫上「種族主義者（Racist）」、「把他們挖起（Dig them up）」以及「215」代表215具屍體的數字等字眼；也有人在雕像周圍放上鞋子和玩偶等物品，悼念遇害兒童。

懷雅遜大學傳播學院在雕像遭受破壞後的隔天發聲明，指寄宿學校制度遺害影響深遠，以懷雅遜命名出版的「Ryerson Review of Journalism」雜誌和校報「The Ryersonian」這兩份刊物，將於下學年更改名字。學院表示已成立委員會，讓學生參與重命名的過程，並會支持原住民的設計創意。

被譽為加拿大公立學校制度之父的懷雅遜，對建立加拿大的公立學校制度有舉足輕重地位，於1948年創立的懷雅遜理工學院，即今日的懷雅遜大學，就是為紀念他對加拿大教育貢獻而命名。

懷雅遜在1847年撰寫一份探討辦學教育原住民的報告，令原住民寄宿學校制度萌芽。雖然得到原住民領導的幫忙和投入下成功在安省興建了兩間學校，惟最後仍以失敗告終，於1863年關閉。

根據真相與和解委員會（The Truth and Reconciliation Commission）報告，於1894年修訂的《印第安人法案》（Indian Act）強迫7至16歲的原住民兒童必須上學，成為直接拆散原住民家庭的原因，而提出教育原住民想法的懷雅遜，早在1882年已經離世。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）