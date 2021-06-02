（北美通訊）過去近十年，美國民眾消閒方式改變，加上近一年疫情肆虐，民眾閒餘時都選擇到郊外遊山玩水，但令不少國家公園因人流太多不勝負荷，也令污染問題惡化及增加人為山火的風險。所以，有學者建議國家公園實施人數限制，減少人流，令自然生態可持續發展。

科羅拉多州立大學歷史系助理教授柴爾德斯（Michael Childers），長時間研究國家公園的生態，表示近日長假成為了美國歷史上最多本地遊的一段時期，近年民眾也對郊外生態深度遊趨向活躍，為發展國家公園管理系統帶來豐富條件，包括為國家公園實施人流管制。

據了解，加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）以及蒙大拿州的冰河國家公園（Glacier National Parks）在去年因應疫情以及山火後山林需要保養恢復，分別採取人流及車流管制，將每年到訪人數大大壓低至400萬人次。這兩個公園的管制措施在今年繼續。

柴爾德斯認為，美國一些較著名的國家公園在過去曾因人患問題破壞了不少生態，在疫情爆發前數年的旅遊旺季，黃石國家公園（Yellowstone）的車龍長達數以公里計，要進入優勝美地平均要等三小時，導致有人的地方，就堆積大量垃圾，影響生態。另一方面，柴爾德斯又發現，著名景點往往會過度開發，破壞原有景貌。

美國國會在2020年通過「美國戶外法案」（Great American Outdoors Act），五年內斥資19億美元維護國家公園系統。柴爾德斯認為，在維護公園本身的設施的同時，更應該設立「預訂系統」，於所有國家公園實施人流限額，再多加宣傳其他人流較少的國家公園，達至分流作用，才能讓大自然以及公園配套較易「喘息」，減低維護成本，保護公園風貌。

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