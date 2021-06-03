（北美通訊）買屋除了要考慮價格、室內間隔，還有所在位置的座向、附近景觀，有子女的要考慮校區，迷信的要考慮風水外，隨着氣候暖化﹑海水上漲﹑山火連連，最新趨勢是，買屋還需要考慮自然災害可能帶來的風險。

過去商業地產投資者會透過427（Four Twenty Seven）及Jupiter Intelligence等公司加入環境分析，但對於普通房地產買家卻沒有辦法了解更多。去年8月起，realtor.com成為第一個披露環境數據的房地產網站，在其超過1.1億個樓盤中，添加了洪水風險評估；而Redfin在2月份亦增加了相同服務。

洪水地圖是由聯邦緊急事務管理局（FEMA）製作，以評估該地段的洪水風險，另外，有私人企業創立了預測工具Flood Factor，用1到10分去評估未來30年該地段的洪水風險。realtor.com首席經濟學家黑爾 (Danielle Hale) 表示，買家不單可以利用FEMA的洪水地圖評估當前風險，亦可前瞻將來的潛在災害，即使某些房子目前洪水風險較低，但有潛在的長期洪水風險。

另外，有企業正在與超過1,000個城市合作開展可持續發展項目，制定了氣候變化的長期響應計劃，其中包括描繪火災、海水上漲和高溫風險的氣候地圖。路易斯安那州立大學能源研究中心的研究教授Cody Nehiba表示，這樣的地圖對買家來說是一個有用工具，能夠預先了解氣候變化的影響，並了解房子在發生天災時受損的可能性，以及社區內對於相關天災的應變措施。

對於大多數人來說，房子是他們一生中最大投資。在2020年，美國因自然災害造成的損失接近1,000億元（美元，下同）；據專家估計，到2100年美國數以百萬計的沿海房屋將被淹沒。此外，屋主還需要為房屋保險大幅加價做好準備，由於颶風和山火﹐過去10年房屋保險費用上漲了59%，在加州及其他災害頻發的州分，許多屋主發現，他們房子已經無法獲投保傳統的房屋保險。

目前很多州分的買家都可以向第三方索取自然災害報告，費用約為100元。而在加州，賣家必須向買家提供一份自然災害披露報告，披露如果房子是否處於洪水、地震、山火或其他危害的風險區域。

隨着人們對氣候相關危害的認識不斷提高，環境風險預測公司將會越來越受歡迎。5月初，OJO Labs與ClimateCheck建立了合作夥伴關係，這家初創公司允許用戶輸入任何地址，並了解5個與氣候相關的風險評估，分別是：乾旱、火災、風暴、高溫和洪水，OJO Labs將這些數據包含在它的網站movoto.com上。而全國房屋非牟利組織 Enterprise Community Partners亦創建「Portfolio Protect」的工具，免費提供地震、洪水和山泥傾瀉等災害風險評分等訊息。

對於願意支付費用的人，還有更深入的資源可用，例如CoreLogic可以提供詳細的環境風險評估報告，其數據來自礦物科學家、氣候科學家、工程師和統計學家。他們的客戶包括FEMA、保險公司和按揭貸款公司，報告收價為18元起。

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