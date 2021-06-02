德國傳媒「德國之聲」旗下的白羅斯自由身記者布拉科夫（Alexander Burakov），採訪反對派領袖審訊時被捕，遭指控參與非法示威，判囚20日。他前日獲釋時批評遭不人道對待，更形容拘留所儼如軍事監獄。

布拉科夫本月12日被捕，當時他在家鄉莫吉廖夫市（Mogilev）採訪反對派白羅斯基督教民主黨領袖賽維奧瑞特被控參與大規模騷亂的審訊。三日後，他被控「一年內多次參加未經批准示威遊行」罪成判入拘留所20日，惟當日法院外無示威。

空膠樽作枕 無保暖衣物

布拉科夫稱，拘留所警衞不讓他好好睡覺，每晚都要全裸檢查，「他們每晚叫醒我兩次，帶我出囚室要求我脫掉衣服，包括內褲」。他稱日間亦有類似檢查，拘留期間一共被檢查63次，還要每日轉囚室，曾與三人共處雙人囚室幾日。他又稱警衞無提供枕頭、毯子或床單，20日以來只用空膠樽當枕頭，獄方亦無提供保暖衣物，親戚帶來的食物和個人物品都無給他。當他要求警衞遵守拘留所規則時，他們動武扭他手臂。他又指被捕後和出庭時可在警局見律師，但律師無法探監，形容白羅斯記者處境不斷變化。

今次已是布拉科夫第三次被捕，去年他兩次被判10日臨時拘留，他形容與之前拘留完全不同，如今情況更殘酷暴力。德國之聲台長林堡對同事捱過非法拘留獲釋感欣慰，擔心針對記者的暴力惡性循環不斷惡化，白羅斯政權越來越有可能以任何方式遏制當地的最後獨立聲音。

德國之聲/路透社