美國總統拜登早前宣佈，美軍將於今年「911」前撤出阿富汗。多年來為美軍及其他北約軍隊效力的阿富汗人憂慮，一旦美軍完全撤離，他們將被塔利班秋後算賬，正竭力嘗試逃到國外。各國大使館至今已向阿富汗繙譯批出數以千計簽證，但仍有多人的申請被拒絕，他們都感到前路茫茫，形容留在阿富汗只有死路一條，「塔利班不會放過我們」。

塔利班在過去20年已殺害多名替美軍工作的繙譯，部分繙譯亦不獲家人接受，遭辱罵為美國特務。馬哈茂迪（Omid Mahmoodi）在2018至2020年間為美軍擔任繙譯，主要工作範圍是首都喀布爾和塔利班盤踞的坎大哈一帶，他坦言在阿富汗，即使是神職人員以至上學的小女孩也不安全，「更何況我們？」

馬哈茂迪在2020年，因無法通過測謊機測試遭軍方解僱，他的美國簽證申請亦被拒。儘管科學家認為測謊機不是準確的測試，但美國仍然依賴測謊機，特別是在招募敏感職位時。有維權人士要求外國重新考慮這班阿富人的簽證，因為塔利班必會將他們視為外國勢力的同謀。

隨着美軍撤出，馬哈茂迪希望美方能重新考慮向他發出簽證，稱憂慮自己將被塔利班視為叛徒，「他們都在追蹤我們，塔利班不會饒過我們，他們會把我們斬首」。

美國大使館工作10年繙譯後悔：人生最錯決定

奧馬爾（Omar）曾在美國駐阿富汗大使館工作10年之久，同樣因無法通過測謊機測試遭解約，他坦言後悔為美國工作，「那是我人生中最錯的決定」，擔心若自己無法離國，將很快被塔利班尋獲，「我的叔叔及堂兄弟都稱我是美國特務」。

32歲的阿尼菲（Waheedullah Hanifi）在法國2012年撤出阿富汗前，為法國駐阿富汗軍擔任繙譯。阿尼菲2019年向法國尋求政治庇護，但一直沒回音，法國官員直至上周才回覆他，稱認為他並非處於危險中。阿尼菲對此不禁失望，形容繙譯有如法國官員「在阿富汗的一張嘴」，法國人卻把他們留給塔利班，「如果我留在國內，我一定無法生存，法軍背棄我們。」

英軍前繙譯賈邁勒（Jamal）則較為幸運，現年29歲的他2015年為英軍工作期間，遭武裝分子開槍射傷，因此獲准移居英國，賈邁勒的妻子近日亦終於獲批移英。賈邁勒的父親至今尚在英軍基地擔任場地保養員，他期望英國也盡快讓老父與他團聚，「我們為英軍工作、選擇與英軍並肩作戰時，我們也會有期望」。

法新社

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