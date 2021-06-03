婚禮應該是喜慶大日子，但印度近日卻發生一單不可思議的奇案，新娘在自己的婚禮上突然猝死，新郎新娘兩家人商議後，竟決定將新娘的其中一位妹妹嫁給新郎，在安放原新娘屍首的另一間房間繼續婚禮。

這場令人匪夷所思的婚禮發生於印度北方邦（Uttar Pradesh）的埃達沃（Etawah city），相片可見，新娘蘇比（Surbhi）出事前，已與新郎庫馬伊（Manjesh Kumar）按照印度教婚禮傳統交換花環。但交換花環後，新娘懷疑過份緊張，突然心臟衰竭暈倒。雖然一名醫生已趕到現場，但蘇比已返魂乏術。

蘇比的哥哥蘇拉巴（Saurabh）提到，當刻大家都不知道該怎麼做，兩家人隨即商議，據稱，當時新娘的媽媽黛維（ Guddi Devi）情緒激動地堅持婚禮繼續，有人提議將蘇比的妹妹尼莎（Nisha）嫁給庫馬伊，以完成這埸婚事，雙方最後同意此事。

婚禮期間，原新娘的屍體被保存在一個獨立的房間裡，直至婚禮完成後才被安排火化。報道指，雙方有如此決定其實也有現實原因，因為新娘一家已準備好嫁妝，而新郎在婚禮後娶不到老婆，可能在當地被視為恥辱。

蘇比的叔叔阿賈卜(Ajab Singh) 形容繼續進行婚禮是「艱難的決定」，「一個女兒的屍體在一個房間裡，而另一個女兒的婚禮在另一個房間舉行」，直言從未有如此復雜的情緒，對她離世的悲痛難以消退。黛維失去長女悲痛不已，現在由兒子高拉夫（Gaurav）照顧。

英國《每日郵報》

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