以色列變天在望，未來黨領袖拉皮德在本港今晨5時屆滿的限期前，說服「聯合阿拉伯名單」加入，籌組包括左、中和右派的八黨聯盟「轉變政府」，旨在結束現總理內坦亞胡12年壟斷，避免兩年內第五次大選。

拉皮德早前已獲右翼小政黨「右傾」（Yamina）領袖貝內特（Naftali Bennett）的支持，兩人輪任聯合政府總理。貝內特曾任內坦亞胡的高級顧問，他們會各做兩年，先由貝內特就任，拉皮德在首兩年會先任外交部長；兩年後拉皮德就任總理時，貝內特將改當看守總理。

拉皮德（Yair Lapid）

拉皮德曾為電視主播，自稱屬中間派，受世俗化的中產以色列人歡迎。他於2012年成立未來黨，並在翌年的大選中領導該黨成為國會第二大黨。今年3月的大選後，贏得最多議席的現總理內坦亞胡未能組閣，拉皮德因而獲得組閣機會。他在新政府中將先出任外長，兩年後才會出任總理。

57歲的拉皮德承諾會降低以色列的生活成本，並會削減宗教權威的權力，例如引入沒宗教元素的民事婚姻。他曾稱支持解決以巴問題的「兩國方案」，但亦曾稱屬國家安全鷹派，未來與巴勒斯坦人談判是在部份議題上不會讓步，如耶路撒冷的控制權。

他近日接受《以色列郵報》的訪問時說：「巴勒斯坦人想要破壞我們，多於他們想建立一個國家。只要一天還是這檥的狀態，就不會有兩國方案。」

貝內特（Naftali Bennett）

貝內特曾是內坦亞胡領導的利庫德集團成員，曾任內坦亞胡的高級顧問、教育部長及國防部長。他自稱比內坦亞胡更「右傾」，拒絕巴勒斯坦建國的概念，但卻接受拉皮德與包括阿拉伯政黨組閣建議。他將會率先出任總理，兩年後由拉皮德接手。

貝內特父母由美國移民至以色列，貝內特出生後不時在美國及以色列居住，因而說得一口流利的英語。他曾在以色列特種部隊服役，退役後設立科技公司，之後又將公司出售，成為百萬富翁。

現年49歲的貝內特，曾在2018年的訪問中表示：「只要我有權力及掌握控制權，我不會讓出一厘米的以色列領土。」不過在同性戀、宗教及國家之間關係等議題上，他的態度則較為開放。他領導的右傾黨雖然在國會只有七席，但卻是拉皮德必須要的支持。內坦亞胡也曾向貝內特招手，同樣提出輪任總理，但貝內特沒有接受。

英國《衞報》

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