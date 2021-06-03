（北美通訊）加州的州議員正考慮立法，要求醫院、診所和專業護理機構向在疫情期間工作的醫護人員，支付1萬元（美元，下同）的「英雄獎金」，預計總額高達70億元，惹來不少僱主及商家反對，認為建議「既危險又昂貴」。

提出這項650號法案的加州眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）表示，疫情期間，大部份加州人有幸可以在家中安全地工作，而醫護人員卻要日復日走到前線，與這種可怕的病毒搏鬥，每天冒着生命危險去上班，以照顧大家的家人﹑所愛的人，以及因這種可怕的病毒而受苦和死亡的人。

因此他的法案將要求醫院、診所和專業護理機構在2022年﹐分四次、每次支付2,500元的獎金予醫護人員；而兼職醫護人員亦會有按比例的獎金。大力支持法案的工會加州服務僱員國際聯盟（Service Employees International Union California）表示，將獎金分階段發放，可有助吸引醫護人員留在他們的工作崗位上。

該法案將於本周在州眾議院進行表決；倘若通過將會交到州參議院審議。根據法案，「英雄獎金」將於明年1月﹑4月﹑7月及10月分階段支付給符合條件的醫護人員，如果僱主在疫情期間已經發放了獎金，則可以從「英雄獎金」中扣除；該法案亦豁免了員工少於 100 人的小型醫療保健機構發放獎金。

代表大部份醫療機構僱主的加州醫院協會的說客霍桑（Alex Hawthorne）表示，雖然疫情期間加州的醫院獲得了86億元的聯邦救濟，但是實際捐失高達140億元，加州一半的醫院都處於虧損狀態，提供獎金的代價巨大。「這將會削弱我們醫院的財政狀況，令我們不得不作出巨大的營運改動。」

沙斯塔縣（Shasta County）梅耶斯紀念醫院區（Mayers Memorial Hospital District）的發言人萊基 (Valerie Lakey) 表示，即使院方已在疫情期間提供額外福利例如育兒援助，法案也將要求院方發放獎金。「對我們而言，額外的支出只會意味着減少服務，法案的額外成本將會為我們﹑或其他小型醫院帶來沉重的財務壓力。」

代表醫生的游說組織加州醫療協會亦反對法案。而雖然州議會，已提出修正案，允許無力支付獎金的醫療機構僱主，尋求豁免。但加州商會亦將提案列入其年度「就業殺手」名單，意味着法案會損害就業和經濟。

但是支持者認為，不提供獎金的成本可能更高；由於疫情持續多時，令到醫護人員身心疲累，或會掀起離職潮。華盛頓郵報凱撒家庭基金會（Washington Post-Kaiser Family Foundation）4月發表的一項民調顯示，約30%的醫護人員曾考慮轉行，超過一半的人表示他們已經筋疲力盡。

該法案最初僅適用於私營部門的醫護人員，後來因兩黨批評下，擴大到公立醫院和加州大學的醫護人員，因此部份「英雄獎金」將由納稅人埋單。村土康郎的助理雅各布（Kerry Jacob）表示，疫情下很多行業都得到聯邦政府的大力支持，並有數十億元資助，「我們認為向前線醫護分享這項獎金是非常重要，以表揚並幫助留住被稱為英雄的醫護人員。」

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