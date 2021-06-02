諾貝爾和平獎得主、巴基斯坦女權份子馬拉拉（Malala Yousafzai）成為英國版《Vogue》7月號封面人物，她在封面照中穿上鮮紅色的服裝和頭巾，坦言希望藉此鼓勵年輕女性勇敢發聲。她又提到激進主義開始在Twitter蔓延，認為此風不可長必須正視。

馬拉拉在《Vogue》封面穿上Stella McCartney設計的鮮紅色服裝和頭巾，在內頁圖片中則穿上烏拉圭設計師拉赫斯特 （Gabriela Hearst） 的另一件紅色襯衫和長褲，搭配藍色頭巾。她坦言能成為雜誌最新的封面人物感到「激動和謙卑」，「我希望每個看到這個封面的女孩，明白自己可以改變世界」。

冀女性能勇敢發聲

馬拉拉形容頭巾是「我們普什圖人（Pashtun）的文化象徵」，「不論是穆斯林、普什圖或巴基斯坦少女，當我們穿起傳統服裝時，我們被視為受到壓迫、無法發聲，或生活在男權社會之下。我想告訴所有人，你可以在你的文化中為自己發聲，你可以在你的文化中擁有平等」。

文章更訪問了一些備受矚目的馬拉拉崇拜者，包括前美國第一夫人米歇爾（ Michelle Obama）形容馬拉拉「真正卓越」，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）則指「她與眾不同」。

以17歲之齡成為史上最年輕諾貝爾和平獎得主的馬拉拉，在訪問中亦談及自己與瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）、致力爭取槍管立法的美國女生岡薩雷斯（Emma Gonzalez）的友情，「我知道一個年輕女孩內心的力量」。她在文中亦提到自己對當今激進主義和政治環境的看法，「現在我們將激進主義與推文連接起來，有需要改變，因為Twitter是一個完全不同的世界」。

享受英國讀書時光

她又分享了自己在英國讀書的細節，「終於有自己的時間」、「幾乎對所有事情都感到興奮」，包括在麥當勞和朋友一起玩撲克、吃東西。她說︰「我很享受每一刻，因為都是我從未接觸過。我從來沒有真正和同齡的人在一起，因為我正從事件中（遭塔利班謀殺）恢復過來、環遊世界、出書、拍紀錄片，還有很多事情正在進行。」

馬拉拉生於巴基斯坦西北部鄉下，10歲開始提倡女權，成為伊斯蘭原教旨武裝組織塔利班（Taliban）的眼中釘。她15歲時遭塔利班暗殺頭部中槍，被送到英國伯明翰治療，最終成功康復，2014年獲頒諾貝爾和平獎。

現年23歲的她去年在英國牛津大學畢業，獲得政治、哲學和經濟學學位，今年3月她與蘋果的串流影視平台Apple TV+簽約，製作有關女性及兒童的戲劇和紀錄片。Apple TV+揚言要透過馬拉拉的能力感染全球，而馬拉拉更稱很高興有機會支持婦女、年輕人、作家和藝術家，反映他們眼中所見的世界。

美國有線新聞網絡

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