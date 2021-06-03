英國《金融時報》報道，大型食品公司雀巢一份內部簡報提到，公司旗下超過60%的食物及飲品未能達到「認可的健康定義」，面對監管壓力及消費者追求健康的需求下，公司的產品組合與外部的健康定義相比，仍然處於劣勢。

《金融時報》取得雀巢高層年初內部流傳的一份簡報，提及旗下僅37%的食物及飲品，能在澳洲健康之星評級達到3.5星以上評級，雀巢形容3.5星評級是「認可的健康定義」，同時承認「無論我們如何創新，我們部份的類別和產品永遠都不會『健康』」。有關數據不包括嬰兒奶粉、寵物食品、咖啡及健康類產品。

據簡報所指，雀巢旗下70%的食物、96%的飲品及99%的糖果和雪糕未能達到這個標準；至於水及奶類製品則有較好表現，分別有82%和60%產品達標。簡報指：「我們對產品進行了重大改進……（但）在監管方面的壓力和消費者需求上升下，我們的產品在外部健康定義下仍然表現不佳」。

例如雀巢的DiGiorno急凍薄餅品牌，一款包含三種肉類的牛角批底薄餅，就佔了成年人一日所容許鈉攝取量的40%，而Hot Pockets急凍薄餅的一款意大利辣肉腸薄餅，就佔了鈉攝取量的48%；另一款San Pellegrino的橙味飲品，每100毫升就有超過7.1克糖。

美國康奈爾大學（Cornell University）營養科學客席教授內斯特萊（Marion Nestle，與雀巢沒有關係）形容，要求雀巢或同類競爭對手的產品達到健康標準，是有一定難度，「食品公司的工作是為股東賺錢，在最短時間賺取最多利益。他們會售賣接觸到最多客人、最多人購買的產品，而人們是想買垃圾食物。雀巢是一間很聰明的公司，至少由我接觸到他們科學（部門）的人士來看……但他們有一樣真正問題……科學家多年來嘗試找出如何在不改變味道下，減少鹽和糖含量，這是很難做到的」。

英國《金融時報》

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