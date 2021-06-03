日本東京奧運為了抗疫，禁止運動員擁抱與握手等肢體接觸，但當地傳媒卻發現東奧選手村內免費提供16萬個安全套，批評當局防疫措施自相矛盾。

過往奧運也派安全套 里約奧運創歷年之冠

日本《東京體育報》、《Daily新潮》網站報道，今年東京奧運預定由日本4間安全套生產商各自提供4萬個安全套，總計合共16萬個。奧運選手村免費提供安全套始於1988年南韓漢城奧運，旨在預防愛滋病，2000年悉尼奧運最初準備了7萬個安全套，但最後要額外追加2萬個，2012年倫敦奧運提供了15萬個，2016年里約熱內盧奧運更提供了45萬個，創出最高紀錄。

日本全國目前疫情嚴峻，東京奧運為了抗疫，上月28日宣佈規定連同選手在內的所有參與奧運人士，「應避免擁抱與握手等肢體接觸」及「與選手保持2米以上距離」等。因此外界質疑免費提供安全套似乎鼓勵親密接觸，與防疫宗旨背道而馳。

東京奧運暨殘奧組織委員會日前表示，安全套並非給選手在選手村內使用，而是讓選手各自帶回自己國家。提供安全套是國際奧委會（IOC）防治愛滋活動的一環，希望東京奧運能持續進行，組委會現正研究發放安全套的方法。

地方政府禁酒選手卻可帶酒入村 被質疑雙重標準

另外，日本許多地區在疫情期間都實施緊急狀態及推出抗疫措施，不少地方政府更下達禁酒令，要求餐廳不可提供酒精飲品。但東奧暨殘奧推進本部事務局周一出席在野黨於國會內召開的會議上表示，參加東奧選手可以攜帶酒類進入選手村，也可以在選手村點酒。

此舉引發在野黨與民間批評，認為日本民眾為了防疫努力忍耐，奧運選手卻有各種「特權」。日本政府方面回應，會將相關意見傳達給組委會。

中央社

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