歐美多地政府以至傳染病學家近期接連提出，有需要深入調查COVID-19病毒由武漢實驗室洩漏的理論，美國總統拜登更要求情報部門90天內交報告。英國《每日電訊報》刊登評論文章，指出一旦情報機關查明實驗室洩毒論屬實，勢引發各地朝野對中國反感，不只政府不得不制裁，民間亦料會更為抗拒中國，促成數十年以來最嚴重的全球經濟危機。

倘涉隱瞞真相 各國必算賬

文章由研究歐債危機和經濟衰退的自由撰稿人林恩（Matthew Lynn）撰寫，他回顧實驗室洩毒論在去年起初出現時，只被視為時任美國總統特朗普「又一個瘋狂的理論」，但近至過去數周再次獲得重視，多地情報部門正加入調查。林恩形容實驗室洩毒論正逐漸進入主流輿論，無論是美國總統拜登還是世界衞生組織，最少也對此持開放態度，不再一下子抹煞。

林恩警告，假如各國查明COVID-19病毒真的由實驗室洩漏，無論是蓄意抑或意外，各地政府也勢必要求中國賠償疫情導致的損失，以至制裁中方報復。林恩解釋稱，病毒從實驗室外洩本身已是不能接受，而一旦指控屬實，將意味中國隱瞞真相一年半之久，並導致全球350萬人死亡，幾乎所有國家也要面對不同程度的封鎖措施，各國不可能對此一筆勾銷、既往不究，最低限度也會對中國索償。

如中國遭制裁 勢挫供應鏈及金融市場

然而，中國目前是全球市場重要一員，佔國際貿易總額15%，每年向全球出口貨品及服務總值近3萬億美元（約23.3萬億港元），貨品除一般消費品外，還包括電子零件等。若各國紛紛索償以至制裁中國，將導致供應鏈受阻，屆時多項物資可能短缺，工廠亦需停工，不但削弱的製造力需時重建，更會引發物價飛漲。

一旦中國遭國際社會制裁，金融市場同樣將受嚴重影響。中國現持有約1.1萬億美元（約8.5萬億港元）美債，若它們被大量沽售或凍結，美國聯儲局便不得不把它們列入資產負債表，便觸發當局大舉放水。另一方面，目前中國投資者持有最少1.5萬億美元（約11.6萬億港元）美國資產，制裁勢必引發金融市場動盪，銀行亦恐要依靠政府緊急援助度日。

「影響力超切爾諾貝爾10倍」

林恩形容，若以上情況發生，將意味國際貿易崩潰、供應鏈停頓、物流停止，形容屬經濟慘況。即使各國制裁的幅度未必如上述般大，但外國朝野對中國的信心也會瓦解，抗拒與中國貿易，影響料相當於切爾諾貝爾核災難之於蘇聯的10倍。

林恩承認實驗室洩毒論現階段只是理論，仍需時間證明是否存在事實基礎，但若屬實將是政治及經濟上的「大地震」，影響勢必比疫情嚴重得多。

英國《每日電訊報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）