世界衞生組織（WHO）執行委員會周三通過下一任總幹事選舉程序安排，將於11月舉行第一次候選人論壇，預料各成員國在9月底前會公佈候選人提名名單。現任世衞總幹事譚德塞於2017年5月當選，目前未宣佈是否競逐連任。

世衞執行委員會以視像會議方式舉行，討論議程包括剛剛落幕的第74屆世界衞生大會（WHA）的決定，以及關於WHO執委會規劃、預算及行政委員會等報告。其中關於總幹事選舉程序，在明年5月WHA成員國投票選出新總幹事前，執委會將透過一次或多輪不記名投票，以定出數名進入最終名單的候選人。根據上一任總幹事的選舉時間表，WHO成員國在選舉前一年的9月底前會公佈候選人名單。

若屆時總幹事候選人超過一名，將在今年11月中及明年3月中舉行共兩次候選人論壇，讓每位候選人向成員國宣傳及表達願景。

世衞總幹事每5年一任

世衞總幹事每5年一任，可連任一次。今年5月譚德塞被問及是否尋求連任時，他並未正面回答，僅說目前專注於對抗在全球肆虐的疫情。

譚德塞在上月24日的世衞大會開幕致辭長達近一小時，暢談世衞未來各項計畫，更提到「有更多事情要做、有更多改變要推動」，將聽取各成員國意見做出必要的改變。外界認為似是他準備競逐連任前的發言。

中央社/《蘋果》資料室

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