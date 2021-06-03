（北美通訊）美國路易斯安那州一名學生因為「穿錯鞋」而被拒絕進入高中畢業典禮會場，幸得一名熱心助教把自己的皮鞋借給他，讓他順利出席典禮。助教仗義幫忙，令這位畢業生和他的家人感激萬分，他這個窩心舉動也在社交媒體贏得一片讚賞。校方表示關注事件，並會檢討畢業典禮的衣著規定。

哈維爾高中（Hahnville High School）學生彼得斯（Daverius Peters），日前因穿著黑色球鞋而被拒絕進入畢業典禮會場。「她（校方代表）說我的鞋子不符合要求，不換鞋子就不能出席畢業典禮。」根據學校的規定，男學生必須穿上白色正式襯衫、打領帶、深色正式長褲和正式鞋款，且強調不能穿運動鞋。彼得斯知道自己所穿的黑色白底球鞋並非正式鞋款，但誤以為符合「深色」要求亦可過關。彼得斯回憶起當時被拒門外後感到非常震驚，「我感到被羞辱，只是想走上台拿文憑。」他表示，距離開場只剩幾分鐘，已經沒有時間去買一雙新鞋。

在彼得斯苦思對策的同時，幸好遇到學校助教巴特勒（John Butler），隨即向他求助。巴特勒得知彼得斯因鞋子不符合要求而被拒後，毫不猶豫就脫下自己的皮鞋交給彼得斯。「我不會讓他錯過這生命中最重要的時刻。」他表示，女兒也是該屆畢業生，自己也是以家長身份出席畢業典禮，明白畢業典禮對學生意義重大。

換上皮鞋的彼得斯趕在最後一刻進場，並順利上台拿到畢業證書。不過，由於二人鞋子尺碼相差太大，讓腳比較小的彼得斯不能正常走路，只能以滑行方式步行。步姿古怪的彼得斯，以及只穿襪子的巴特勒，雙雙成為場內焦點。典禮過後，彼得斯立即將皮鞋歸還，並再三向巴特勒表示謝意。

巴特勒認為畢業衣著的規定缺乏彈性，剝奪學生出席畢業典禮機會，希望校方檢討相關規定以確保將來不會有類似事件重演。哈維爾高中公共訊息主任克羅維托（Stevie Crovetto）則表示，「與任何現有政策一樣，只要有機會審視和改進，我們一定會跟進。」

而彼得斯父母則對校方相關規定感到非常失望。母親吉瑪（Jima Smith）表示，患有慢性哮喘的彼得斯在整個學年中努力學習，一想到有人想抹殺其成果，便感到很生氣。她指出，「假如我買不起鞋子怎麼辦」，這不單是他個人，而是關乎所有人的問題。

她同時感激巴特勒的幫忙，「如果沒有巴特勒先生善良體貼行為，我的孩子只能一直待在外面，而我也會不知所措。」希望有更多像他一樣的人在公立學校系統內成為導師、好榜樣。巴特勒回應時就表示，自己只是盡盡本份，幫助有需要的學生。

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