（北美通訊）美國疫情一度最嚴重的紐約州，市政府容許餐廳外賣主菜時可配上酒精類飲品，這個臨時規定將於本月5日結束。不少餐廳及酒吧都期望這個挽救他們生意的措施可以延長，甚至永久實施，但引來不少賣酒專門店反對，因措施影響他們的生意。

帝國州餐廳與旅店協會（Empire State Restaurant and Tavern Association）在規定結束之前，密密遊說州議會，建議延長規定，容許餐廳及酒吧繼續以這方式經營，提供外賣服務時，每道主菜可以包含兩杯酒精類飲品。他們希望趁暑假期間，能夠刺激生意增長，彌補因去年疫情社交限聚而遭至的龐大損失，協會負責人Scott Wexler表示：「酒吧及餐館在過去度過艱難一年，預料要經營多一年才能完全恢復，能夠售賣酒精類飲品，會令我們復蘇得更快。」

不過有反對者指這種改變違反了酒牌發牌規則，同時亦有損賣酒專門店的生意。紐約市一個賣酒專門店組織負責人Michael Correra對餐廳及酒吧深表同情，但坦言一旦永久實施規定，售賣酒精類這類管制品的地方將會大比數增加。紐約州警察工會協會（New York State Association of PBAs）同樣表示擔憂，指出紐約社交解禁後，交通流量大增，一旦規定繼續實施，可能大大增加醉酒鬧事及酒後駕駛個案。

餐廳及酒吧認為反對者過份擔憂，認為臨時賣酒措施對業界帶來的益處，比起帶來的副作用還要多很多。紐約市餐飲業聯合會（New York City Hospitality Alliance）發言人Andrew Rigie指，業界疫症後至今，因經營問題裁減了共13萬個相關職位，臨時賣酒措施成為他們主要收入來源，一旦措施結束，將令他們雪上加霜。

贊同永久實施規定的州議會眾議員辛布羅維茨（Steven Cymbrowitz）提出修正方案縮窄分歧，容許外賣每一款主菜時可以配售兩杯酒精類飲品，但就嚴禁銷售整枝，以保障賣酒專門店的利益。相關法案上周已經在委員會通過，提交州眾議院全體會議審議。共和黨籍議員已表明反對，民主黨籍的眾議長赫斯蒂 (Carl Heastie) ，和民主黨參議院多數黨領袖斯圖爾特-考辛斯（Andrea Stewart-Cousins）未肯表態；而州長科莫（Andrew Cuomo）的發言人表示，州長了解業界的艱難，正在審視不同的選項。

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