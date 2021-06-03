NASA展開兩項探索金星計劃

美國太空總署（NASA）周三宣佈，將會在2028至2030年展開兩項計劃，發射深測器「達文西＋號」（DaVinci Plus）以及「真相號」（Veritas）再次探索金星，據報指將耗資10億美元（78億港元）。

「達文西＋號」全名為「Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases Chemistry, and Imaging」（金星深層大氣層稀有氣體、化學成分調查及成像），任務是收集金星以二氧化碳為主的大氣樣本，以助科學家了解金星如何形成及演變，判斷金星是否曾經有海洋；「真相號」的全名是「Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy」（金星輻射率、無線電科學、干涉雷達、地形學和光譜學），任務是在從軌道上勾劃金星表面的地圖，探索地質結構。

NASA新署長尼爾森（Bill Nelson）期望兩個探測器可助科學家探究過去30多年沒有造訪的一顆行星，了解為何離我們最近的行星如此荒涼。兩項計劃各獲NASA的「探索項目」（Discovery Program）撥出約5億美元發展。

美國和前蘇聯都曾派太空船探索金星，前者在1962年派「水手2號」（Mariner 2）探測器成功掠過金星，是人類第一個成功接近其他行星的太空探測器。前蘇聯的「金星7號」在1970年成功降落金星，是第一部著陸其他行星表面的人造探測器。

美聯社／中央社

馬來西亞收回一馬案$6億部份和解金

馬來西亞財政部在周四公佈，已從會德勤計師行（Deloitte）收到 8000 萬美元（6.24億港元）的一馬案部份和解金，聲明亦有交代馬來西亞正與另一間會計師行「KPMG」商議和解金額。

財政部指涉及「一馬發展公司」（1MDB）案件的款項當中，有約 164億令吉（300億港元）已如期歸還。

上月馬來西亞表示已收到美國司法部取回的19億令吉（約36億港元）一馬案款項。馬來西亞和美國的調查人員指，在2009年至2014年期間，「一馬發展公司」至少被盜去45億美元（351億港元），涉案的人士包括高官、銀行和金融機構。

路透社／新加坡《聯合早報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）