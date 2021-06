NASA展開兩項探索金星計劃

美國太空總署(NASA)周三宣佈,將會在2028至2030年展開兩項計劃,發射深測器「達文西+號」(DaVinci Plus)以及「真相號」(Veritas)再次探索金星,據報指將耗資10億美元(78億港元)。

「達文西+號」全名為「Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases Chemistry, and Imaging」(金星深層大氣層稀有氣體、化學成分調查及成像),任務是收集金星以二氧化碳為主的大氣樣本,以助科學家了解金星如何形成及演變,判斷金星是否曾經有海洋;「真相號」的全名是「Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy」(金星輻射率、無線電科學、干涉雷達、地形學和光譜學),任務是在從軌道上勾劃金星表面的地圖,探索地質結構。

NASA新署長尼爾森(Bill Nelson)期望兩個探測器可助科學家探究過去30多年沒有造訪的一顆行星,了解為何離我們最近的行星如此荒涼。兩項計劃各獲NASA的「探索項目」(Discovery Program)撥出約5億美元發展。

美國和前蘇聯都曾派太空船探索金星,前者在1962年派「水手2號」(Mariner 2)探測器成功掠過金星,是人類第一個成功接近其他行星的太空探測器。前蘇聯的「金星7號」在1970年成功降落金星,是第一部著陸其他行星表面的人造探測器。

馬來西亞收回一馬案$6億部份和解金

馬來西亞財政部在周四公佈,已從會德勤計師行(Deloitte)收到 8000 萬美元(6.24億港元)的一馬案部份和解金,聲明亦有交代馬來西亞正與另一間會計師行「KPMG」商議和解金額。

財政部指涉及「一馬發展公司」(1MDB)案件的款項當中,有約 164億令吉(300億港元)已如期歸還。

上月馬來西亞表示已收到美國司法部取回的19億令吉(約36億港元)一馬案款項。馬來西亞和美國的調查人員指,在2009年至2014年期間,「一馬發展公司」至少被盜去45億美元(351億港元),涉案的人士包括高官、銀行和金融機構。

