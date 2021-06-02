白羅斯政府前日以疫情為由宣佈鎖國，進一步禁止大部份公民離境，包括持有外國居留權者，只有可出示獲外國永久居留權證明人士、出差的公務員等人可豁免。反對派斥此舉徹底違法。

自去年8月的總統大選觸發大規模示威浪潮被暴力鎮壓後，大量異見者逃亡，部份人偷渡至鄰近國家。鄰國立陶宛向流亡者發出為期半年的簽證，並收留稱勝出總統大選的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。白羅斯當局去年12月起已開始限制國民外遊。

白羅斯邊境委員會發聲明指，近期收到大量持外國居留權的人士申請離境，但指現在只有持有外國永久居留權證明文件的人才有權離境，又指獲批暫居權不是外遊的原因。委員會亦對外國人實施新限制，規定須自我隔離10日才可離境。

反對派斥禁外遊違憲

季哈諾夫斯卡婭的外交事務顧問科瓦列夫斯基說：「盧卡申科政權嚴重限制白羅斯人外遊權利，主張特定原因不足以讓人離境，但憲法並沒相關限制。」

白羅斯空中交通亦近乎癱瘓。白羅斯正因迫降客機拘捕異見記者普羅塔塞維奇及其俄籍女友薩佩加而被歐盟封鎖，部份航空公司已按歐洲航空安全局建議不再飛越白羅斯領空，歐盟亦已禁止白羅斯的航空公司飛越歐盟27國的空域。EASA昨天更進一步促請各成員國正式禁止國內航空公司飛越白羅斯。曾拒絕承認俄羅斯吞併克里米亞的盧卡申科指，正與莫斯科商討，讓白羅斯航班可飛往克里米亞。

國營電視台BelTA引述盧卡申科指，「烏克蘭向我們封鎖領空。我們在克里米亞有自己的療養院，人們經常為此飛往當地。為了不使關係惡化，我們過往經烏克蘭前往。我向普京說：『你認為我們可如何前往克里米亞？我們不可經過波蘭，他們也不准我們前往當地。」

他亦證實普羅塔塞維奇和薩佩加會在白羅斯被調查。白羅斯外長馬克伊向俄羅斯《商業日報》透露，薩佩加很可能會在白羅斯接受審訊，「國家元首可決定特赦或把她送回俄羅斯服刑」。

白羅斯當局持續打壓國內記者，在瑞安客機被迫降前數小時，為波蘭衞星電視台Belsat工作的23歲女記者馬利諾夫斯卡亞成功逃出白羅斯。她日前受訪時憶述，早前兩名白羅斯前警員向她談及當局如何指示他們追捕示威者的訪問播出後，當地警員就到她住所拍門，其後她更被截斷電源。

拘家人逼記者返國受審

馬利諾夫斯卡亞隨即飛往烏克蘭首都基輔，不過到埗後收到在白羅斯家人電話指自己被捕，稱如她不回白羅斯面對起訴，他就不會獲釋。一名自稱是內政部官員的男子威脅其祖父母將是下一目標。

路透社/法新社