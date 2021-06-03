根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.71億、死亡人數超過368萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,330萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.5萬。印度確診人數超過2,830萬，死亡人數超過33.5萬。巴西確診人數超過1,672萬，死亡人數超過46.7萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時共12國確診宗數均超越100萬大關。

法國月中為12至18歲接種疫苗

法國本月15日起為12歲至18歲兒童及青少年接種疫苗，總統馬克龍表示少年群組的具體接種條件將在未來數日內決定。

他亦表示國內有逾50%成年人已接種至少一劑疫苗

法國的疫苗供應量最近有所增加，促使官方加速疫苗接種進度，政府希望能在短期內擴大疫苗接種的年齡層，以降低變種病毒傳播的影響。

英逾四分三成年人已接種首劑疫苗

英國政府數據顯示，截至周二超過3958萬名成年人已接種第一劑疫苗，超過該國成年人口的75%，逾2600萬人更是完成接種兩劑疫苗。

英國正逐步放寬防疫限制措施，但有專家警告國家正處於第三波疫情初期，希望政府推遲實施第四階段放寬限制措施。衞生大臣夏國賢說會仔細分析疫情數據，確定是否按照此前公佈的「解封」時間表逐步放寬。

世衞疫苗分享計劃獲捐近24億美元

加拿大、澳洲、日本等數十個國家，承諾捐出近24億美元（約187億港元）給世衞疫苗全球獲取機制（COVAX），令計劃累計獲得的捐款達96億美元（約749億港元），以採購和運送疫苗給貧窮國家。

其中日本首相菅義偉將追加捐出8億美元（62.4億港元）給COVAX，連同日本先前已捐出金額，累計逾10億美元（約78億港元）。澳洲就將再捐5000萬美元（約3.9億港元）給COVAX，累計捐出1.3億美元（約10.1億港元）。

宣佈新捐款的其他國家包括加拿大、瑞典、奧地利、瑞士和盧森堡等，西班牙也承諾捐出1500萬劑疫苗和5000萬歐元（約4.8億港元）。

COVAX目標是讓窮國加快分配得18億劑疫苗，供將近30%貧窮國家人口接種，不過目前僅運送7700萬劑疫苗予127個國家。

路透社/中新社/中央社/新華社

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