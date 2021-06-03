南韓空軍一名女士官今年3月被同軍隊上士性騷擾，舉報事件後一直被軍方冷處理。事主於上月22日輕生，事隔近兩周後，死者家屬發起聯署，質疑軍方集體隱瞞真相，引起南韓社會關注，涉案人周三被軍事法庭被捕。總統文在寅周四下令嚴肅處理。

死者李姓女士官今年3月與涉案的張姓男中士外出聚餐，回基地途中在車內遭男上士性騷擾，女士官之後向上級報告，並要求調職，未料2個多月後，於5月22日被發現陳屍在宿舍，遺體由家人發現，其手機上更拍下輕生過程。

國防部普通軍事法院周三以強逼軍人進行不雅行為並導致他人受傷的罪名，拘捕涉案男中士。韓聯社引述國防部發言人報道，軍方經過聽證會及調查後決定拘留被告，但並沒有說明詳細案情，亦未有提及被告是否有律師代表。

死者家屬控事主曾被性侵兩次 斥軍方隱瞞真相

死者家屬周二向青瓦台發起聯署請願指，死者舉報性侵案後，軍方有組織地隱瞞真相，並要求她忍氣吞聲，令她飽受精神困擾，要求政府揭發及調查軍中同類型事件，並嚴懲加害者。事件引起南韓社會熱議，請願已獲逾31.8萬人聯署。

死者家屬周四再向國防部提出控訴，指死者除今次事件外，過去曾被性侵最少兩次，亦指控軍方嘗試掩飾事件，處理態度消極，沒有提供相應協助。他們的律師表示決定先對3人提告，目前正努力尋找二次加害者，未來將會公開更詳細案情。新增的3名被告中，其中兩人是最初收到死者投訴的上士及中尉，他們涉嫌瀆職及脅迫未遂；另外一人則涉嫌性侵死者。軍方發言人表示明白事態嚴重，但以調查進行中為由，拒絕回應死者家屬的指控。

青瓦台發言人朴炅美周四回應事件，轉述文在寅指示，要求嚴肅調查包括本案的處理投訴過程，是否有上級再次對死者加害或無視情況，以及死者過身後處理不力等，表明將嚴正調查軍隊內部處理投訴及報告的問題，徹查包括最高指揮階層在內的所有涉案人士，並採取措施防止死者和家屬再受到侮辱。南韓國防部隨後決定成立軍事檢察偵查審議委員會，委任司法界、學界及公民團體人士，監督調查過程。

韓聯社／路透社／中央社

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