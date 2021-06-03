中國醫藥集團去年起與多個中東、東歐及南美國家合作，向該些國家供應疫苗，但疫苗至今對長者等高危族群效果成疑，部分人接種後體內也沒抗體。大量接種國藥疫苗的巴林近期疫情更顯著惡化，當地衞生部副部長馬尼亞（Waleed Khalifa al Manea）周三呼籲，50歲以上、肥胖或有長期病患的人士在注射兩劑國藥疫苗後的6個月，再注射一劑輝瑞/BioNTech疫苗，並鼓勵高風險族群日後接種輝瑞疫苗。

巴林是國藥第三期臨床試驗國家之一，國藥上月底運用巴林和阿聯酋的數據，在期刊公佈其兩組疫苗有效率分別為72.8%及78.1%，但測試者大多為年輕和健康的男性，年齡中位數只有36歲。在同樣接種國藥疫苗的歐洲國家塞爾維亞，當地數字顯示在150名平均年齡高於65歲的接種者中，多達29%在接種兩劑國藥疫苗後3個月，體內仍未有任何抗體，當地學者質疑國藥疫苗對長者保護力不足。

巴林56%人已打疫苗 感染數字續創高峯

巴林至今有近100萬人已接種最少一劑疫苗，相當於全國56.3%人口，當中逾60%接種國藥疫苗，惟當地疫情未有因此放緩，單日新增感染宗數由去年底開始接種疫苗時約200多人，增至上月底高峯時的約3,000人，商場和餐廳等場所需關閉。

馬尼亞表示，近期巴林感染宗數回升，主要是由於早前齋戒月結束後，民眾蜂擁慶祝開齋節所致，現時當地入院患者中逾90%屬沒打疫苗的人士。不過他透露當局5月底起實行新措施，向50歲以上、肥胖或長期病患者提供輝瑞疫苗，作為加強劑用途。馬尼亞稱，願意接種國藥疫苗的人士仍可選擇國藥，巴林政府的應用程式亦容許民眾繼續預約接種國藥，但建議高風險人士使用輝瑞疫苗。

赴杜拜打國藥 埃及長者回國後照染病死亡

印度洋島國塞舌爾也大量接種國藥疫苗，惟當地疫情同樣未受控，5月新增感染宗數及死亡人數更創新高，令人質疑國藥疫苗成效。世界衞生組織表示，塞舌爾新增患者大多未接種疫苗或只接種一劑疫苗，塞舌爾衞生部門則稱，正考慮讓國民接種第三劑疫苗。

阿聯酋則表示，會容許國民選擇接種國藥還是輝瑞疫苗，1月在杜拜接種國藥疫苗的42歲居民塞特沙瓦蘭（Brindha Satheshwaran）透露，她跟丈夫接種國藥後，體內未有發現病毒抗體，二人5月已再接種輝瑞疫苗。從埃及到杜拜接種國藥疫苗的67歲長者賽義德（Rawya el-Sayyed）更慘，她接種後仍然感染COVID-19，最終在5月逝世。

美國《華爾街日報》

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