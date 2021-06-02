美國前總統特朗普因被多個主流社交平台「封殺」，上月啟用自家社交平台，讓支持者可以繼續追蹤自己最新動向。不過社交平台開設不足一個月，已經在特朗普個人官網中被移除。

特朗普高級顧問米勒（Jason Miller）周三表示，名為《From the Desk of Donald J. Trump》的平台不會再回歸，「這（平台）對我們正努力展開的計劃只屬輔助品。我希望很快可以公佈有關資料，但我未知道何時才是合適時機」。

有關平台由啟用至停用只有短短29天，消息指特朗普對平台未有引來大批支持者追蹤感不快，決定停用。該平台相信是由特朗普前選舉經理帕斯卡爾（Brad Parscale）創立的公司Campaign Nucleus支援，他可以上傳留言、圖片和影片，但沒有讓網民「回覆」的功能。

Twitter、Facebook等社交平台在1月6日的美國國會衝擊事件後，封鎖特朗普的賬號，前者更表示封鎖令是永久性，即使他再參選總統也不會重開。特朗普被封前，在Twitter有逾8,800萬支持者。

路透社/英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）