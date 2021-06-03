日本疫情持續嚴峻，引來東京奧運仍可否如期舉行的不少質疑，不過東京奧組委主席橋本聖子排除奧運再延期甚至取消的可能性。首相菅義偉亦尋求主要國家支持，包括要求七國集團（G7）峯會在首腦聲明中，列明各成員國支持日本今夏舉辦奧運。

日本體育專報《日刊體育》（Nikkan Sports）周三專訪了橋本聖子，被問到在疫情下舉行奧運會，她表示「我們不能再延期或取消」。她又表示本月中會決定是否讓日本觀眾入場觀賽又或相關的限制，甚至準備好隨時因應疫情，變為不讓觀眾入場。

日本早在3月已與國際奧委會決定，今屆奧運不招待海外觀眾，並為已購入場券人士安排退款。

另外外交消息人士昨透露，日本政府強烈要求本月11至13日在英國舉行的G7峯會聲明中，列明成員國支持日本今夏舉辦奧運。菅義偉被指希望獲得主要國家支持，為舉辦奧運造勢。

2月以視像電話形式舉行的G7峯會聲明，亦有寫進「作為全世界團結一致戰勝疫情的證明，支持日本今夏以安全安心的形式舉辦東京奧運會和殘奧會的決心」。

日本《日刊體育》/共同社/路透社

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