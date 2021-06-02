以色列反對派陣營在本港今晨5時屆滿的限期前，就籌組聯合政府達成協議。最大反對黨「未來黨」領袖拉皮德（Yair Lapid）最終獲得阿拉伯裔政黨拉阿姆（Ra’am）的支持，成功聯合多黨組建政府，將結束總理內坦亞胡長達12年的統治時代。

拉皮德發言人表示：「拉阿姆黨領袖阿巴斯（Mansour Abbas）已簽署文件，讓未來黨領袖拉皮德可通知總統，他與多個黨派已達成協議並成功籌組政府。」拉皮德與7個黨派合作籌組政府，新政府料在本月14日宣誓就職。

內坦亞胡大選後未能組閣

以色列3月23日舉行兩年內第四度的國會大選，因為沒有任何政黨能掌控國會120席中的過半議席，總統里夫林先提名內坦亞胡籌組內閣。到上月初內坦亞胡未能組閣，未來黨領袖拉皮德就獲委任籌組政府。

拉皮德早前已獲右翼小政黨「右傾」（Yamina）領袖貝內特（Naftali Bennett）的支持，他亦將與拉皮德輪任聯合政府總理，各做兩年，先由貝內特就任，拉皮德在首兩年會先任外交部長；兩年後拉皮德就任總理時，貝內特將改當看守總理。

連同未來黨在內，反對陣營共由8個政黨組成聯合政府，除了同樣反對內坦亞胡這一點，各黨的政治目標迥異，特別是在巴勒斯坦建國一事上。

內坦亞胡自2009年以來一直領導以色列，並早在1996年至1999年已擔任總理，他亦是以色列史上在任時間最長的國家領導人。

英國廣播公司/路透社/法新社/德新社/《蘋果》資料室

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