美國佛羅里達州（Florida）周三發生槍擊案，一名12歲男童及一名14歲女童逃離兒童庇護之家後，闖入一間民居，在屋內找AK47及霰彈槍等槍械後，與接報到來的警員駁火，女童中槍受傷但無大礙，男童及警員均無受傷。

佛羅里達州沃盧夏縣（Volusia）警方聲明表示，兩名兒童周二下午逃離位於恩特普拉斯（Enterprise）的佛州聯合衞理公會兒童庇護之家（Florida United Methodist Children’s Home）後，闖入附近的民居，有途人聽到玻璃破裂聲音後報警。

警方接報包圍涉事民居，屋內先傳出槍聲，警方一直在屋外戒備，對峙期間發生共４次槍戰，歷時35分鐘。女童其後用屋內找到的霰彈槍指向警員，後來被對方擊中受傷。警方聲明指，男童在事後不久放低AK47，最終沒有受傷。警方後來在屋內搜出手槍、霰彈槍、AK47和大量彈藥。

從警方發佈的隨身攝影機片段可見，警員在對方亂槍掃射時躲在樹後，女童受傷的畫面經過處理變得模糊不清，但仍可聽見警員趕去救治因受傷而尖叫的女童，女童送醫後進行手術，目前情況穩定。警方指仍需要時間判斷兩名兒童的控罪。

警長奇伍德（Mike Chitwood）形容，他們當晚盡力緩和情況，甚至「差點喪命」。奇伍德亦補充，涉事女童曾因縱火被捕，他其後在記者會上抨擊佛州的少年司法系統，指暴力青少年罪犯常被安置在兒童之家，但兒童之家的人員未受過訓練處理青少年罪犯，強調案中的女童本就不應該被安置在庇護之家。

美聯社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）