伊朗海軍最大型艦隻哈爾克號（Kharg），前日在阿曼灣近霍爾木茲海峽附近訓練時起火，焚燒20小時後沉沒，全體船員及時撤離無傷亡，未知起火原因。伊朗國營媒體報道，400名軍人逃離該艦，其中20人受傷。

全員撤離無傷亡

隸屬伊朗海軍南方艦隊的海上補給艦兼訓練艦哈爾克號，前日凌晨2時25分，在首都德黑蘭東南部1,270公里的阿曼灣沿海城市賈斯克外海起火。衞星圖片顯示，哈爾克號前日航行至賈斯克以西海域，美國國家海洋及大氣總署的衞星，則偵測到艦隻起火前曾發生爆炸。社交網站流傳圖片所見，哈爾克號船員穿上救生衣撤離時甲板上火光熊熊，至昨日艦隻上方仍被濃煙籠罩。

哈爾克號1977年在英國建造，兩年後爆發伊斯蘭革命，經歷漫長談判後1984年加入伊朗海軍編隊，是伊朗海軍為數不多的海上補給艦。

另一方面，適逢多國及歐盟代表，在維也納與伊朗及美國核談判漸露曙光之際，以色列總理內坦亞胡前日稱，曾與美國總統拜登表明無論是否達成協議，以色列都會繼續全力阻撓伊朗擁有核武，若要在跟美國有摩擦和消除威脅之間作抉擇，以色列會選擇後者。他認為核協議無足夠措施阻止伊朗發展核武，亦無着眼伊朗支援激進組織、其軍事行動，及開發可打擊以色列的遠程導彈問題。

美聯社