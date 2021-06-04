香港警方禁止支聯會舉行六四32周年維園燭光晚會，外界憂慮維園燭光從此消失，加上支聯會副主席鄒幸彤6月4日上午被捕，引起外國傳媒關注。英國《金融時報》周四英國版實體報章以六四前夕有藝術家在銅鑼灣街頭擺放白花的照片，作為頭版大相，英國廣播公司（BBC）、《衞報》以香港悼念六四及鄒幸彤被捕相關消息作網上版頭條。

英國《金融時報》周五頭條是世界糧食價格上升，但最當眼的大相位置放上灣仔區議員張嘉莉周三晚上在銅鑼灣東角道，以行為藝術悼念六四的照片。

《金融時報》在照片旁的撮要中，指出今年是當局第二年以防疫理由禁止維園六四晚會，報道引述香港抗爭者估計，在港版國安法實施後，類似場面料較難重演，形容若他們的憂慮成真，將意味中國「吹熄」（snuffed out）其控制領土中最後一項公開悼念六四的活動。至於香港六四紀念活動的詳細報道則放在第4頁。

鄒幸彤被捕進一步引起外國傳媒關注，《衞報》周五把香港六四悼念活動的消息置於網站頭條位置，配稿則是兩岸四地的悼念活動。英國廣播公司（BBC）頭條則主力報道鄒幸彤被捕，並推出長約4分鐘的短片介紹香港六四紀念活動面臨的危機。

《衞報》的報道稱，警方動員7,000人禁制六四紀念集會，形容悼念六四過去是香港的傳統活動，但北京對此的容忍似乎已結束，並提到除鄒幸彤外，很多會舉辦或參與維園燭光晚會的人士已經被捕、入獄或流亡海外。

日本傳媒方面，日本放送協會（NHK）手機新聞程式一度推播鄒幸彤被捕消息，而國際新聞頁面亦有相關報道。

英國《金融時報》/英國《衞報》/英國廣播公司/日本放送協會

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