日本面對第四波疫情，東京奧運目前仍暫定於7月23日舉行。日本奧委會成員山口香批評國際奧委會（IOC）漠視日本民眾意願，強行如期舉行東京奧運。日本政府首席醫學顧問尾身茂，亦促請政府盡快公佈措施，減低如照常舉行奧運所帶來的病毒傳播風險。

日本奧委會（JOC）理事山口香在日本共同社發表評論，批評日本政府、國際奧委會及東京奧組委「迴避對話」，指正當民意調查顯示，絕大部份日本民眾均認為COVID-19疫情下奧運應取消或延期，批評國際奧委會「似乎認為日本民眾的意見並不重要」。她認為日本已被得迫走走投無路，「我們被迫至目前的境地，甚至無法停止（奧運），我們如果繼續舉行會被指摘，如果不舉行也會被指摘」。

山口香在文中反問：「這些奧運會是為了什麼，為了誰？」她直言「比賽已經失去了意義，只是為了他們而舉行，我相信我們已經錯過了取消的機會。」據美聯社報道，IOC近 75%收入來自廣播權，自東京奧運推遲一年以來，IOC收入一直停滯不前，估計一旦奧運取消，IOC可能會損失30億至40億美元（234億至312億港元）的轉播收入。

專家多次籲縮小規模

日本政府的應對疫情專家小組會長尾身茂，近日多次呼籲政府縮小奧運規模。他周五向國會稱，舉行奧運最大風險是人流增加，這亦是過去感染人數上升的原因，「民眾已經受夠留在家中的要求，除非（政府）在這關鍵時期推出新措施，否則無可能防止（病毒傳播風險）。」

他又為公共衞生指引未能送達國際奧委會而感到沮喪，周五預告專家小組計劃6月20日緊急事態宣言到期前公佈建議，「如果他們希望舉辦奧運，我們的工作就是告知當中涉及甚麼風險」。不過，共同社報道專家小組似乎難以明確提議「停辦」奧運，有成員表示，「如果真的是安心安全的奧運，（我們）也希望舉辦，但必須避免對醫療造成負擔以及有人死亡等事態」。

菅義偉料取消閉幕宴會

日本共同社報道，東奧8月8日閉幕式當天本來由首相菅義偉主持的宴會已決定取消。原本預計邀請外國政要和國際奧委會成員等人士出席，但出於防止疫情蔓延、簡辦奧運、節儉費用的原因，當局認為應該取消。

日本政府已將因東奧到訪日本人數預期，由本來的約18萬人，削減至約7.8萬人，政府和奧組委亦計劃進一步削減人數。

擬提高海外政要代表團人數上限

另外，日本放送協會（NHK）報道，日本政府早前將參與東奧的外國政要代表團人數上限定為12人，以減低病毒傳播風險，但被指影響保安安排；因此日本政府計劃將上限提高至18人，如有需要會增至40人。

日方要求代表團出發前往日本前須接種疫苗，並限制只可逗留五日四夜。日方或容許代表團在當地乘搭公共交通工具，但預計會要求他們與其他乘客分開車廂，或採取其他措施，避免接觸到其他乘客。

路透社／共同社／日本放送協會

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