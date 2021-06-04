美國總統拜登下令徹查中國爆發COVID-19疫情的源頭，但霍士新聞引述多名國務院前官員表示，國務院高層曾經警告下屬不要深入調查疫情源頭，以免外界關注到美國有資助武漢病毒研究所的研究。《名利場》亦指，多名公開呼籲中國政府增加透明度的官員，亦曾經被要求不要披露有關武漢病毒研究所「功能增強」的研究，避免扯出美國有份資助的關係。

《名利場》報道，國務院軍備控制、核查和合規局的前代理助理國務卿迪南諾（Thomas DiNanno）1月時寫下備忘錄，有高層官員「警告」兩局職員，不要調查病毒起源。霍士亦指，有多名國務院前官員證實確有這份備忘錄，並指部門內有官員反對深入調查武漢病毒研究所有否洩漏病毒。

前總統特朗普政府曾把疫情起源的焦點放在武漢病毒研究所，但當時被傳媒及科學界扣上陰謀論帽子，因而遭拒絕採信。直至近期《華爾街日報》報道，在中國承認爆發疫情之前，研究所內已經有數人出現COVID-19病徵需要入院治療，洩毒的可能性才再度受人關注。

有高層反對調查小組把實驗室牽扯到解放軍

《名利場》指，國務院軍備控制及國際安全代理助理國務卿福特（Chris Ford）對於調查武漢實驗室不感興趣，甚至懷有敵意。今年1月一份備忘錄指出，他反對一個專家小組的初步調查，認為證據薄弱，不應暗示解放軍涉及武漢實驗室機密項目的生物武器活動，福特又指：「美軍多年來在美國也深入參與病毒研究。」

國務院發言人周四回應指，「沒人阻止披露真確、合適的」資料，也沒有隱瞞任何資料，內部分歧有助保持分析的質量，不扭曲或誇大證據。發言人強調，徹底調查疫情旨在了解如何為未來的疫情做好準備，而不是要推卸責任。

曾經承接調查疫情源頭的承包商阿舍（David Asher）表示，上月國務院有同僚「刻意淡化」疫情與中國生物武器計劃的潛在關聯，「上屆政府的國務院在最後數個月沒法得出任何結論，但我們成功披露了一些事實，並就實驗室洩毒論提出一些重大疑問。這是一項全球公共服務，儘管為時已晚，但專家和記者越來越關注這個問題是好事」。

美國霍士新聞

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