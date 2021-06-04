根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數接近1.72億、死亡人數超過369萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,332萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.6萬。印度確診人數超過2,844萬，死亡人數超過33.7萬。巴西確診人數超過1,680萬，死亡人數超過46.9萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時共12國確診宗數均超越100萬大關。

華府公佈捐贈8000萬劑疫苗細節

華府宣佈在本月底前向全球捐贈8000萬劑疫苗的細節，首批2500萬劑疫苗中的75%、即約1900萬劑將透過世衞疫苗全球獲取機制（COVAX）分享。

當中700萬劑送往亞洲，其中包括台灣、印度、馬來西亞、越南等；拉丁美洲與加勒比海地區約獲分配600萬劑；非洲約有500萬劑。而餘下的600萬劑將直接送往疫情嚴峻的國家，包括加拿大、墨西哥、印度與南韓。

國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）指捐出疫苗並不尋求任何讓步或條件作回報；國務卿布林肯也表示「沒有任何附加政治條件」。

華府捐贈的疫苗包括美國國內已批准使用的輝瑞、莫德納和強生，也包括一批尚待批准使用的阿斯利康疫苗。

英逾50%成年人完成接種兩劑疫苗

英國政府統計數據顯示，國內超過2640萬名成年人已完成接種兩劑疫苗，佔成年人口一半以上。首相約翰遜並在社交平台稱已接種第二劑阿斯利康疫苗，呼籲民眾在獲得疫苗接種通知後盡快接種。

衞生部估計按目前進度，7月底前就可為所有成年人接種首劑疫苗。

衞生大臣夏國賢說表示，第二劑疫苗在增強免疫保護方面、尤其是針對一些變種病毒是非常重要，當局亦已縮短最易受感染群組接種兩劑疫苗的間距時間。

中央社／新華社／英國廣播公司

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