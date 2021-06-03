（北美通訊）美國新澤西州一名10歲小學生，於學校一項教學活動中裝扮成納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler），並寫了一段講述希魔的「成就」的文字，形容「自己」非常受歡迎，直至去世前也備受追捧：「我很棒，不是嗎？」，更指在反猶太主義下，驅使「自己」殺害超過600萬名猶太人。文章被拍下來在網上瘋傳，引發軒然大波。家長紛紛抨擊校方，要求交代為何允許這種現象。

在新澤西州博根郡的特納夫萊（Tenafly）毛姆小學（Maugham Elementary Schoo）一班五年級生，要準備一份以「角色發展」為題材的習作，要求學生選擇歷史名人，做資料搜集後再向同學講出該名人的成就。結果一名女生就以前納粹黨領袖希特拉為主題，以希特拉作為第一身視角，寫下一篇小文章講述「自己」的「成就」：

「我最大的成就，就是將一大群德國人及奧地利人團結起來，並追隨我。我以納粹黨領袖的身份上台執政，1933年成為總理，然後在 1934年獲元首和帝國總理的頭銜。我很棒，不是嗎？我非常受歡迎，很多人一直追隨我直至我去世。我的反猶太主義的思想，還驅使我殺害超過600萬名猶太人。」

一名家長伯克（Lori Birk）在社交網站發佈相關文章的相片，指：「事件竟然得到老師的允許！」並說透過其他家長了解到，習作貼在學校的走廊通道長達兩星期，讓其他同學去看，認為學校應該為此事負責。當地傳媒報道指，該名小女生在演講時，還打扮成希特拉的樣子。

校方接到投訴後召開了校董會，了解情況並立即展開調查，督學德馬科（Shauna DeMarco）於星期二發表聲明，就這次事件觸發起的憤怒情緒表示理解，指這份習作剛巧由一位猶太人老師指導，他要求學生從這些名人的角度去說話，了解這些名人如何看待自己的舉止，以及如何合理化自己的問題。當外界不了解這份習作的目的，就產生合理的擔憂。校方認為如果在習作附加了社會公義和歷史論調，而產生情緒、斥責，對師生來說是不公平的。德馬科又表示：「從這一份五年級生習作，因為社會道德規範以及名人好與壞，而引起的回響我們深表讚同。」但強調：「這份習作的重點不在於此。」

聲明又指，該名老師學校強調反對任何形式的反猶太主義、種族主義以及種種偏見。因應今次事件，希望學校能與社區，在憤怒中好好恢復過來。

校方的聲明平息不了不少家長怒火，有家長指學校的判斷是「可怕的錯誤」；有家長希望能夠看清楚老師這份習作教材；有家長更表明，作為一個五年級的學生，還未有足夠心智去了解大屠殺，如何有心智及經驗去分辨出「以希特拉的角度飾演他」及「支持他的想法」？

校方對家長的想法表示理解，承諾會繼續調查事件，找出哪裡出現問題，包括為何這班學生的習作會與其他同級生的不一樣，亦會徹查誰要為此事負責。

事發的博根郡正是美國猶太人口最多的地區之一，國內的反猶太暴力事件和網絡欺凌也漸趨嚴重。雖然事件在網上引來不少負面反應，但也有不少人組織起來表示支持該名教師。

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