美國政府將於本月25日或以前，就不明飛行物體（UFO）事件向國會提交報告。《紐約時報》周四引述華府高層官員指，沒證據顯示海軍機師目擊的UFO屬外星人飛船，但它們同樣並非來自美國的科技，形容未能解釋現象，不排除部份事件由中國或俄羅斯的超音速技術測試引起。

該報告檢視過去約20年來超過120宗UFO事件，大部份來自美國海軍人員。《紐約時報》引述的消息人士稱，報告明確否定UFO事件與美軍或美國政府的科技有關，亦即這些UFO並非華府及美軍的秘密活動，但對其他表述並不絕對，亦未有完全排除UFO涉及外星人的可能性。

知情者指，報告將表明UFO突然加速、轉向及潛進水底等現象難以解釋，將就此提出多個可能性，包括它們可能是科研及天氣研究用的氣球，情報官員則稱，這些UFO最少有一部份來自美國競爭對手的「實驗科技」，並點名中國及俄羅斯。中俄兩國近年均積極研究超音速武器，官員稱若UFO真的涉及中俄科技，將意味它們的技利水平遠超美軍。

設機密附錄 官員認易引揣測

報告將同時以機密附錄形式，讓國會議員參考一些不便公開的資料，官員透露當中不包括涉及外星人的證據，但承認這份機密文件將令公眾繼續揣測政府掌握外星人資訊。

國防部近年把UFO視為關乎國家安全的事件，並在內部成立一支名為「不明空中現象特別調查隊」的專責小組，調查有關侵入限制空域及軍方訓練場地的報告。國防部發言人表示，不評論UFO報告細節。

路透社/美國《紐約時報》

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