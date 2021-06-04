拜登下周G7峯會後見英女皇

七國集團（G7）峯會定於6月11至13日在英國康沃爾郡（Cornwall）的卡比斯灣酒店（Carbis Bay Hotel）舉行。英國白金漢宮宣佈，美國總統拜登及夫人吉爾（Jill Biden）將於6月13日G7峯會會後與英女皇會面。

白金漢宮周四發聲明指出：「英女皇將於6月13日與美國總統拜登及第一夫人吉爾在溫莎堡（Windsor Castle）會面。」拜登將是英女皇自1953年登基後會面的第13位美國總統。

皇夫菲臘親王4月離世，當時拜登發聲明向女皇、皇室成員及英國國民致以「最深切的慰問」，盛讚菲臘親王「甘於獻身」於英國、英聯邦人民及他的家人。

文在寅暗示特赦三星李在鎔

南韓三星電子（Samsung Electronics）副會長李在鎔今年1月因行賄等罪名成立，被判囚兩年半。南韓總統文在寅日前在青瓦台與四大集團代表會晤，聽取有關特赦李在鎔的建議。文在寅在會上表示，「我理解你們的苦衷，國民也對此大有共嗚」，當地傳媒解讀為暗示有可能在8月15日光復節特赦李在鎔。

文在寅周三邀請四大集團代表舉行午餐會，是文在寅上任總統後首次和南韓四大集團代表會晤，出席的包括SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、三星電子副會長金奇南。

報道指，文在寅在特赦李在鎔的立場上比以往更積極，有政界及財經界人士提出，李在鎔有可能在8月15日光復節獲特赦。李在鎔在2016年被揭發涉賄賂前總統朴槿惠及其親信，促成三星的關聯公司合併，加強他對集團的控制。

華府將把黑客勒索列為優先處理事項

路透社引述美國司法部高級官員透露，司法部將把黑客勒索列為優先處理事項，與恐怖主義調查類似。

報道指，根據周四向全國律師事務所發放的內部指引，提及有關黑客勒索調查的資訊，應與最近華府設立的工作小組集中協調。路透社取得的指引提到：「為確保我們在國內與全球案件和調查上，都能確立必要的關聯性，並能在國家和經濟安全威脅上掌握全貌，我們必須加強並集中內部追蹤工作。」

司法部代理副部長卡林（John Carlin）說：「這是一項專門的過程，確保我們追蹤所有的勒索個案，不論來自國內哪個地方，所以你可找出涉事者間的關聯性，繼而破壞整個（犯罪）鏈。」

美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）上月遭黑客組織「DarkSide」用勒索軟件攻擊，迫使殖民管道暫停整個油管系統運作。殖民管道其後承認已支付440萬美元（3,432萬港元）贖金，換取公司盡快恢復運作。

英國《每日郵報》／路透社／南韓《朝鮮日報》／中央社

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