95歲的英女皇明年將成首名在位長達70年的英國君主，白金漢宮前日宣佈慶祝白金禧年的計劃，包括制訂一連四日的周末長假期和舉辦音樂會。

增設四日連假

英國國民可於明年6月2日至5日享有四日連假。假期首日即周四，女皇會檢閱皇家軍隊，是疫情以來首次以完整規模進行。屆時會有1,400名士兵、200隻馬和400名樂手由白金漢宮出發，巡遊經倫敦市中心至騎兵衞隊閱兵場。皇室成員將乘馬車加入，最後會在白金漢宮露台檢閱皇家空軍飛行。全英國、海峽群島、曼島和英國海外屬地會點亮白金禧年燈塔，今次亦會是英聯邦國家首次每個首都也點燃營火慶祝。

假期第三日即周六，女皇會先到聖保羅座堂進行感恩崇拜，之後到薩里郡葉森馬場觀賞賽事。當日白金漢宮亦會舉行音樂會「白金派對」，邀請重量級巨星表演，公眾可進入皇宮觀賞。假期的最後一天即周日，全國各社區將會舉行「大禧年午宴」，即街頭派對、野餐和花園燒烤。

白金漢宮指最後會舉行白金禧年大慶典，將有來自全國和英聯邦的逾5,000人參與，活動包括街頭藝術、劇場、音樂、嘉年華，亦會按傳統向公僕頒發白金禧年勳章。

英國《衞報》/美國《華盛頓郵報》