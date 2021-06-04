香港警方早前反對支聯會在六四事件32周年，於維多利亞公園舉行燭光集會，海外多地繼續有團體舉行悼念活動。英國、美國、澳洲、日本、德國等地預計均有人在6月4日晚上集會，其中加拿大有集會口號是「為自由，同抗爭，延續維園燭光」，亦有主辦方稱希望「讓維園滿佈全球」。

許智峯：維園恐首不見燭光

新西蘭基督城有人早於在6月4日凌晨已聚集悼念六四，點亮燭光同時，舉起香港旗和「光復香港時代革命」旗幟。而澳洲悉尼、布里斯本、阿德萊德和珀斯6月4日傍晚均有集會，墨爾本的集會則因應疫情取消。悉尼和阿德萊德的集會均選在中國領事館外舉行，其中阿德萊德的集會由香港前立法會議員許智峯主辦，他形容今年有可能是歷來首次香港維園不見悼念六四的燭光，故在海外延續的意義重大。阿德萊德和珀斯的集會將在當地時間傍晚6時30分開始，悉尼的集會則在傍晚6時開始。

日本團體「日本天安門事件實行委員會」亦在東京舉行六四抗議及集會，計劃下午3時在有樂町舉行集會，並邀請中國大陸和香港的代表出席，新宿車站晚上7時亦會有燭光悼念晚會。

德國6市同時集會 倫敦有祈禱會

英國多地於6月4日有多項集會，其中倫敦的中國大使館外晚上8時（香港時間周六凌晨3時）將舉行由8個團體主辦的燭光晚會，主辦方稱晚會是為了紀念六四32周年，並聲援天安門母親。英倫好鄰舍教會則會在當地傍晚6時，在倫敦萊斯特廣場站（Leicester Square）舉辦「別國的事，共同的義」晚會，屆時會有祈禱及悼念儀式。

德國6個城市柏林、波恩、杜塞爾多夫、海德堡、法蘭克福和科隆將在當地時間晚上8時30分（香港時間周六凌晨2時30分），同步舉行六四燭光晚會。主辦集會的香港人在德國協會認為，香港已不可能舉辦任何悼念活動，期望透過在德國舉辦晚會悼念六四死難者以至全球為民主自由而犧牲的人，並讓國際社會見證香港人對歷史的尊重和堅持。

「六四當天的事不會被抹去」

北美方面，美國紐約和洛杉磯在當地時間8時，將分別舉行六四燭光集會，以時區計紐約的集會將較早舉行。紐約的集會地點為華盛頓廣場公園，由當地港人主辦，主辦方稱他們身為居於紐約的港人，希望能重燃燭光，悼念那些在天安門逝去的靈魂，並哀悼中國正在失去的自由。

洛杉磯的集會則在中國領事館外舉行，主辦方稱香港的六四集會已被政權視作違法，海外港人有需要站出來，堅定支持32年前被屠殺的人，形容六四當日發生的事不會被抹去。

加拿大的六四集會分別於多倫多和蒙特利爾舉行，其中多倫多的集會由「多倫多支持中國民運會」主辦，海報除表明「天安門六四32年」外，還有「維園燭光被滅2周年」字眼，口號是「為自由，同抗爭，延續維園燭光」。蒙特利爾集會主辦方亦形容，要「讓維園滿佈全球」。

澳洲SBS電視台/國際特赦組織網站

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