（北美通訊）加州灣區日前發生了一宗單獨巡邏的警員被露宿者襲擊，要靠途人幫手解圍的事件。三藩市警察協會（San Francisco Police Officers Association）表示，目前三藩市警察局的人手嚴重短缺，再加上當地檢察官的「刑事優先制度」（criminal-first agenda），變相縱容襲擊罪行，加添三藩市的治安風險。

警察協會主席蒙托亞（Tony Montoya）表示，他的一名同袍最近單獨在唐人街巡邏時，被一名露宿者襲擊，摔倒在地上，而需要途人救援。「我非常擔心，如果現時連警察也不安全，普通市民應該有什麼感覺？」

由於人手短缺，三藩市警員只能「行單咇」。事發時該名女警正單獨巡邏，在截查一名露宿者時遇襲。根據工會提供的閉路電視錄影顯示，在其他警察來到增援前，要靠幾個途人介入並拉開露宿者。警方未有公佈遇襲警員的個人資料，但據報是亞裔，當局正在調查是否與種族仇恨犯罪有關。

施襲疑犯是33歲的 Gerardo Contreras，目前被關押在三藩市縣監獄。但蒙托亞相信，若果疑犯精神有問題或屬癮君子，在地方檢察官布丹（Chesa Boudin）提倡的「刑事優先制度」下，檢方不提出起訴，釋放疑犯返回街頭的機會很大，絕對會對社會造成極大風險。「看看檢察官的政策，這個人很有可能在未受刑罰下已被直接放出來，這樣的事每日都在三藩市發生。」

他指出，過去已經有很多實例，例如在灣區發生的一系列針對亞裔的仇恨犯罪中，包括一名84歲泰裔老人2月時在街頭被推倒致死；又或是上個月兩名亞裔婦女在巴士站被刺傷；即使警方已經拘捕了疑犯，但是檢方至今仍未起訴。三藩市警察協會、奧克蘭唐人街商會和亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 社區合作，創立了針對亞裔仇恨犯罪的基金，以協助調查這些案件。

蒙托亞指責，布丹不願意提出檢控，尤其是暴力慣犯；又指他將這些疑犯轉移到所謂的心理健康法庭﹑還是吸毒成癮法庭，或者立刻釋放，以某種形式的去監督並緩刑，種種措施聽起來都很好，但是沒有監督﹑沒有跟進﹑沒有問責制，整個計劃無法真正幫助到這些疑犯。

三藩市市長布里德（London Breed）周二提出未來兩年的預算案，預留6,500萬美元用於防止暴力和加強保安，以及發展民間團隊應對露宿者和精神病患者危機；並承諾將兩個警察學院課程重新納入今個財年的預算中。預算案並設定了一個目標，希望任何時候會有1,224名全職警察在市內巡邏。

不過，蒙托亞表示，目前只有約950名全職警察，隨着年老警員退休、調職往其他執法部門、或乾脆離開警隊，數目將會進一步下降。「草率而一塌糊塗的法律，只會令更多警員離職，又或是沒有新的人願意加入警隊。」他指按媒體報道，不少人拒絕受到審查，或者家人不鼓勵他們申請加入警隊。「本地警察感受不到支持，尤其是來自民選官員的支持，這很難吸引新血加入。」

蒙托亞表示，警方長期招募困難，兩個警察學院課程目標每班招募50至55個新人，但由於缺乏合資格的申請者，部門不得不推遲原訂於今個月開始的新一屆課程。而在上一屆的38個新生中，只有8個合資格作進一步實地訓練。他相信，三藩市或需10年時間才能回復足夠警力。根據由市政府委託，矩陣諮詢集團（Matrix Consulting Group）3月時公布的研究結果顯示，三藩市需要至少2,176名警員才可以滿足到城市的警務需要。

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