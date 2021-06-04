全球在疫症陰霾下第二年，開始步入接種疫苗階段，美國等西方國家隨著疫苗接種人數增加，逐漸放寬社交距離措施，民眾亦開始對防疫鬆懈。然而並非每個國家都有充足疫苗，接種進度較慢的國家如南美洲等疫情依舊嚴重，有專家憂慮世界將出現「疫苗種族隔離」。

全球接種進度不一 富國接種比例高

美國《紐約時報》報道，美國、英國、以色列等至少一半人口已接種一劑疫苗以上的富國，新增染疫人數驟減，準備回歸正常生活；較為貧乏的國家如馬來西亞、尼泊爾及其他亞洲國家等，疫苗接種速度緩慢，供不應求，公共醫療系統頻臨崩塌，疫情短期內未見曙光。

南美洲情況更為惡劣，據約翰斯霍普金斯大學（JHU）數據，南美的新增確診率全球居冠，過去一周，烏拉圭、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭全在每10萬人確診病例最多的前10名。

疫苗供應不足 群體免疫望塵莫及

有專家表示，要令全球疫情盡快受控，必須加快疫苗接種。美國杜克大學（Duke University）研究人員指出，要令全球群體免疫的門檻，必須要全球近70%人類接種疫苗，亦即需要約110億劑疫苗，目前疫苗供應遠遠未及。

根據牛津大學「數據看世界」（Our World in Data）計劃資料，統計各國每100人的疫苗接種比率，其中以北美領先，每百人已接種60劑；南美每百人則僅接種27劑；亞洲平均21劑，而非洲更是低到只有兩劑。

倫敦政經學院社會學家里士滿（Matthew Richmond ）說，美歐疫苗覆蓋率快速增加，疫情日益受控，有望夏天市民生活可重回正軌，但與此同時，富國持續限制與疫情嚴峻國家的旅行往來，世界恐怕會出現某種「疫苗種族隔離」現象。

美國《紐約時報》／中央社

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