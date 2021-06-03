美國總統拜登早前指，期望7月4日美國國慶獨立日前，達至全美最少70%成年人口接種第一劑疫苗。現時距離7月4日剛好一個月，一項最新民調顯示，拉美裔人士近期對接種轉趨踴躍，且一些持觀望態度的人亦透露已預約接種，估計拜登的目標有機會在今夏實現。專家形容數字令人鼓舞，建議政府提供更多誘因，鼓勵公眾接種疫苗。

拉美裔接種意慾增

調查由凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation，KFF）進行，研究人員在5月18日至25日間，用英語及西班牙語以電話訪問1,526名成人。62%受訪者指已經接種第一劑疫苗，比4月時增加6個百分點，其中拉美裔的接種比率由4月的47%增至57%。表明對疫苗持觀望態度的受訪者中，也有三分之一指已預約接種疫苗或即將在3個月內預約。這意味70%成年人接種的目標有可能在3個月內達成。

美國國家傳染病基金會醫學總監、疫苗專家沙夫納（Dr William Schaffner）形容數據令人鼓舞，稱當初觀望的人大多因為疫苗太快推出、憂慮其副作用而止步，但他們目睹身邊的人都已接種疫苗後，便對接種疫苗感到放心，「這種觀感對增加公眾對疫苗的信心不可或缺」。

85%未打針者：疾控中心指引無助接種

美國疾控中心數字顯示，目前美國每日約可施打100萬劑疫苗。不過接種人數越多，便意味剩下來尚未接種的人當中，願意接種的人數比例將越來越低。民調更顯示受訪者中，有20%表明對疫苗非常猶豫甚至完全不接受，85%未接種人士直言疾控中心的新指引未能讓他們轉為願意接種。

凱澤家族基金會主席奧特曼（Drew Altman）稱：「此刻並沒有容易實現的目標，只可便利市民來往接種場地、增加資訊透明度、加強游說和增加誘因。」他形容要達成拜登的目標「仍須加倍努力」。

民調發現15%未接種人士稱，如果州政府向每名接種疫苗人士派100美元（約780港元）、免費接駁交通工具到接種場地、免費體育比賽或音樂會門票，他們或會重新考慮是否接種。約20%受訪者指，如果僱主提供有薪疫苗假期，便可能會接種疫苗。

開學前或未能為所有學童接種疫苗

美國食品及藥物管理局（FDA）在上月10日，批准12歲或以上兒童接種輝瑞／BioNTech疫苗。調查顯示40%家長指他們的子女已經接種最少第一劑疫苗，或將即將接種。

然而，家長對為年紀較輕的兒童接種疫苗仍有戒心，只有四分之一家長願意在接種疫苗年齡限制放寬時，立刻帶子女接種疫苗。這項數據反映或未能在下一學年開學前，盡可能為學童接種疫苗。

美國《紐約時報》/美國全國廣播公司

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