南韓總統文在寅周四下令徹查一宗空軍性侵案後一天，空軍參謀總長李成龍引咎辭職，並已獲文在寅批准。

李成龍周五下午發表聲明稱，對連串事件難辭其咎，因此請辭，為造成國民疑慮道歉，並向死者及其家屬致哀。青瓦台發言人朴洙賢周五在記者會上指，文在寅立即批准李成龍請辭，稱「相關程序將會以最快速度進行」。

一名空軍女士官今年3月被部隊中士性侵，舉報事件後於上月22日輕生，她的家屬發起聯署，質疑她遭上司及同僚集體施壓，軍方隱蔽真相，引發輿論指摘。涉案男子本周三被捕。

國防部長亦受壓

事件中李成龍接獲報告時間延誤，也遲至5月25日才致電國防部長徐旭報告，不少政界中人都要求李成龍與徐旭為此負責。李成龍於2020年9月23日接任空軍參謀總長，上任至今僅252天。

文在寅周四指示查明案件，國防部亦決定成立軍事檢察偵查審議委員會，委任司法界、學界及公民團體人士為審議委員，監督此案偵查過程。

南韓軍方一直被批評無採取措施保護女兵免受性騷擾及性暴力。2017年，一名海軍女軍官因被上級強姦自殺，後者被判15年監禁。2013年，一名陸軍女軍官因被上級施壓要求發生性行為後自殺，後者被判2年監禁。

美聯社／韓聯社／中央社

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