（北美通訊）自去年3月爆發疫情，美國數以百萬計的人失去了工作，並需要依靠政府發放的失業救濟金過活。雖然國會迅速通過《疫情援助、救濟和經濟安全法》（CARES Act），為受疫情影響而失業的人提供額外的救濟金，然而各個州分仍然拖延了派放。根據勞工部的總監察長辦公室（Office of the Inspector General，簡稱OIG）最新報告，主要原因是系統老化及人手不足。

根據OIG的審計報告，自由職業者和零工的失業者，平均需要等待五個星期（38 天），才能獲得疫情失業救濟的第一筆款項。另一項為失業超過6個月的工人提供的福利，平均等待時間則接近兩個月（50 天）才能領取第一筆款項。OIG亦發現，聯邦的每周額外600元（美元，下同）補貼，需要近一個月（25 天）才能支付給申請者。報告指出，超過30日的等候時間，比傳統的首次申領失業救濟金的等待時間還要長，情況並不合理，因為對於失業金申請者來說，或會影響他們支付賬單和滿足基本生活需求。

而等待時間也因州而異，新罕布什爾州的失業工人平均只等了三天就能拿到第一筆疫情失業救濟金，而紐約的自僱人士平均等待10 天。但是在內華達州的失業人士平均要等60天，在堪薩斯州要等61天，在美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）更加要等111天，也就是三個半月的時間。

OIG發現，即使各州未能急民眾所急，他們也沒有採取足夠措施防止欺詐。約40%州分沒有按照法律要求，上報失當發放；另外亦有40%州分沒有試圖收回多付的錢。 考慮到典型的福利計劃的欺詐約為10%，OIG估計多達390億美元的CARES法案援助被白白浪費，「這些資金本可以用得更適得其所」。

OIG認為，許多州分的系統已有數十年歷史，科技過時，而且人手不足。研究失業的專家一直呼籲美國將過時的失業援助系統升級。上月參議院民主黨人提出了一項法案，希望將州的失業援助系統現代化，以及平衡各州之間的福利不平等，現時每州每星期發放的失業救濟金，由最低的密西西比州的235元，至最高的華盛頓州的840美元不等。

進步世紀基金會高級研究員斯泰特納（Andrew Stettner）表示，疫情正好暴露了很多州分的失業援助系統以及聯邦福利長期存在的弱點，為了及時應對疫情，國會被迫匆忙修補漏洞，令到及時並準確的付款變得更加困難。修復失業援助系統是刻不容緩的事。

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